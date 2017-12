Die Region hat junge Zuzüger und alte Wegzüger

Der Bezirk Bülach ist seit 2011 jedes Jahr um durchschnittlich 2147 Einwohner gewachsen, im Bezirk Dielsdorf waren es im Schnitt 1196 neue Einwohner. Bevölkerungstechnisch kann eine Gemeinde auf mehrere Arten zulegen – so etwa auch, indem sie mehr Geburten als Sterbefälle verzeichnet. Doch im Unterland ist die treibende Kraft hinter dem Wachstum seit jeher die Bautätigeit, beziehungsweise die damit verbundene Zahl der Zuzüger, die diejenige der Wegzüger doch markant übersteigt.

Allein 2016 zogen über 23 300 Personen neu in Unterländer Gemeinden ein, während 20 100 weggezogen sind. Die sogenannte Wanderungsbilanz lag also bei rund 3200 Personen. Sie ist damit unter dem Strich für mehr als 80 Prozent des Bevölkerungswachstums der Region (+3990 im 2016) verantwortlich. Über die Jahre 2011 bis 2016 erlebte das gesamte Unterland im Schnitt einen jährlichen Zuzug im Umfang von 9,9 Prozent der Gesamtbevölkerung, während «nur» eine Anzahl Personen aus Unterländer Gemeinden weggezogen ist, die 8,5 Prozent der Bevölkerung entspricht.

Kein Wandern im Rafzerfeld

Dabei wiesen die einzelnen Gemeinden allerdings ein unterschiedliches Mass an «Wanderungen» auf: Besonders tiefe Wanderungswerte gibt es insbesondere bei Dörfern im Rafzerfeld und im Wehntal. Wasterkingen etwa verzeichnet im Schnitt 5,7% Zuzüge und 5,7% Wegzüge je Jahr. Das erstaunt umso mehr, als dass die Gemeinde Ende 2016 gerademal 559 Einwohner hatte – würde eine fünfköpfige Familie zuziehen, wäre das fast schon ein Wachstum von einem Prozent. In den sechs erfassten Jahren zogen total 193 Personen nach Wasterkingen, und 191 zogen weg. Bilanz: Plus 2 Einwohner durch Umzüge; da haben die insgesamt 72 Geburten in dieser Zeit die Bilanz klar stärker beeinflusst.

An diesem unteren Ende der Fluktuationsstatistik folgen mit Hochfelden, Boppelsen, Schleinikon, Rafz, Niderweningen, Hüntwangen und Wil weitere ländliche Gemeinden von kleiner bis mittlerer Grösse. Überall dort bewegen sich die Zu- und Wegzüge, in Relation zur Gesamtbevölkerung, pro Jahr zwischen 5,7 und 7,2 Prozent.

Spezialakte Oberembrach

Das obere Tabellenende, also die Liste mit mehr als 10 Prozent Fluktuation, ist etwas schwieriger zu interpretieren. Oberembrach ist da ein absoluter Spitzenreiter: Das Dorf mit insgesamt 1100 Einwohnern verzeichnete seit 2011 jedes Jahr im Schnitt 169 Zuzüger und 179 Wegzüger. Das sind immerhin 16, beziehungsweise 16,9 Prozent der Bevölkerung – und 2016 allein haben gleich 29,3 Prozent aller Oberembracher das Dorf verlassen. Ein Massenexodus? Der zuständige Fachmitarbeiter beim statistischen Amt des Kantons Zürich, Hans-Peter Bucher, klärt das Phänomen hinter dem Sonderfall: «Das hat ganz einfach mit dem Aslydurchgangszentrum Sonnenbühl zu tun.»

Ein Asylsuchender wird nach 12 Monaten im Land vom Bundesamt für Statistik erfasst und dann als Neuzuzüger gerechnet – Wird er mit dem Status eines vorläufig Aufgenommenen einer anderen Zürcher Gemeinde zugewiesen, gilt er in Oberembrach als Wegzug. «Da sind natürlich Hunderte von Personen betroffen. Und wenn man das berücksichtigt, dann ist das alles nicht mehr so dramatisch.» Ähnliches gilt für die Gemeinde Embrach, die in sechs Jahren über 5500 Zuzüge und gut 5700 Wegzüge registriert hat.

Freienstein minus Dänikon

Relativ grosse Wanderungszahlen finden sich aber auch in Opfikon; die Agglo-Stadt verzeichnet im Jahresschnitt über 2400 Neuzuzüger – und fast 1900 Wegzüger; das bedeutet quasi einmal im Jahr die gesamte Bevölkerung von Freienstein-Teufen anmelden, und dann die gesamte Bevölkerung von Dänikon abmelden. Opfikon hat seit 2011, nicht zuletzt dank des Glattparks, im Schnitt die höchste Wanderungsbilanz (Zuzüger minus Wegzüger), nämlich 537 Personen pro Jahr.

Die anderen Städte und Grossdörfer der Region können da nicht mithalten: Kloten liegt im Schnitt der Bilanzen bei gerademal 136 (wobei im 2016 ein Wert von 605 Personen erreicht worden ist). In Wallisellen sind es jährlich 317 Personen mehr Zu- als Wegzüger, in Bülach liegt die Zahl bei 253.

Ü60 mit negativer Bilanz

Nicht nur geografisch, sondern auch demografisch fallen die Wanderungsbilanzen unterschiedlich aus. So ist, wiederum im Schnitt der Jahre 2011 bis 2016, im Unterland die Wanderungsbilanz bei den 60- bis 69-Jährigen sowie bei den über 70-Jährigen negativ: Es verlassen also pro Jahr mehr Senioren eine Unterländer Gemeinde als neu in eine einziehen. Das ist ein Trend, der für den gesamten Kanton Zürich gilt. In absoluten Zahlen heisst das: Von den 60- bis 69-Jährigen sind ins Unterland 179 weniger zu- als weggezogen, bei den über 70-Jährigen sind es 25 weniger.

Allerdings gibt es einzelne Gemeinden, in denen die durchschnittliche Wanderungsbilanz der (zusammengefassten) Kategorie Ü60 positiv ausfällt: In der Stadt Bülach etwa (+21), in Eglisau (+10), Rafz (+6), Rümlang (+12) und Weiach (+3). Wo die Region demografisch der gesamtkantonalen Entwicklung entgegenläuft, ist bei der Kategorie der 50- bis 59-Jährigen: Während dort der Kanton als Ganzes eine negative Wanderungsbilanz ausweist (-468), verzeichnet das Unterland mit +36 einen positiven Wert – wenn auch nicht so deutlich. Bei der Bilanz der Zu- und Wegzüge am stärksten zugelegt hat im Unterland die Gruppe der 30- bis 39-Jährigen mit +568 im Bezirk Bülach und +309 im Bezirk Dielsdorf. (Zürcher Unterländer)