Die Rehe hörten die neuen Lieder zuerst

«Lieder mit Gehalt und nicht für die Masse. Kein Fastfood, sondern vielmehr nachhaltiger, musikalischer Slowfood», so bringt es Michael von der Heide, der seit sechs Jahren in Rümlang wohnt, im Gespräch mit dieser Zeitung auf den Punkt. Mit der angesprochenen Nachhaltigkeit ist wohl auch gemeint, dass man sich die 44 Minuten Musik auf der Scheibe wiederholt zu Gemüte führen kann, und dabei immer wieder neue Klangmalereien entdeckt.

Der Trailer zum neuen Album (Quelle: Youtube)

Die Melodien sind rund und doch gibt es ab und zu Ecken und Kanten. Mal laut, mal besinnlich, mal fordernd, mal zufrieden, mal leicht, mal happy, mal wehmütig. «Wie das Leben halt so ist», sagt der Künstler. Und tatsächlich: Das Album bringt neben träumerischen Momentaufnahmen, die irgendwo zwischen Rümlang oder eben Rio und Amsterdam stattfinden könnten, auch Szenen aus dem Leben des Künstlers zum Vorschein. So lohne es sich beispielsweise, beim Track «Zuhause konnte ich es noch» genau hinzuhören. «Als Künstler darf man ja auch mal sich selbst humorvoll ins Visier nehmen.»

Drei Jahre lang am Album gearbeitet

«Ein Album ist immer das Ergebnis eines langen Prozesses. Aber weil ich das Vergnügen habe, schon längere Zeit künstlerisch unterwegs zu sein, hat mein Publikum Geduld mit mir. Die vergessen mich nicht so schnell», meint von der Heide. In Zusammenarbeit mit exzellenten Jazzmusikern und dem «Kaleidoscope String Quartett» ist das neue Album nun in deutscher, französischer und englischer Sprache herausgekommen. «Ein zauberhaftes Herbstalbum. Ein Traum für mich.» Drei Jahre habe das Komponieren, Zusammentragen und Realisieren in Anspruch genommen. «Ich habe immer mein Notizbuch dabei, schreibe Ideen auf und sammle Zeilen, die ich irgendwo aufschnappe.»

«Es freut mich immer, wenn mich die Menschen erkennen und ansprechen. Spontane kurze Gespräche sind doch wunderbar.»







Michael von der Heide,

Sänger

Einige Ideen dürften dem Musiker auch auf den Spaziergängen durch den Rümlanger Wald gekommen sein, welche er einmal pro Woche in zackigem Tempo absolviert. «Ich brauche Kondition für meine Konzerte und die weiteren Live-Auftritte», begründet er. Während er sich jeweils im Wald fit halte und sich sanft einsinge, treffe er dort oft auf Rehe. «Während sie früher aufgeschreckt davonliefen, haben sie sich inzwischen an mich gewöhnt, bleiben stehen und hören mir zu», berichtet Michael von der Heide. Es freue ihn auch immer, wenn ihn die Menschen erkennen und ansprechen. «Spontane kurze Gespräche sind doch wunderbar. Die einen erkennen mich als Künstler, die anderen kennen mich nur als Mensch, der wie sie, immer zu Randzeiten ein wenig Ruhe in der Natur sucht.»

«Ich habe mir bewusst Zeit gelassen»

Zurzeit tourt Michael von der Heide durch die ganze Schweiz und stellt sein Album in der Fachpresse sowie in Radio- und Fernsehsendungen vor. Und immer wieder erklärt er, dass dieses anders sei, als die Vorgänger. Es sei jedenfalls «jazziger». Speziell – aber für die Songs von Michael von der Heide nicht aussergewöhnlich – ist zum Beispiel, dass es Stücke darauf gibt, die rund fünf Minuten dauern. «Ich habe mir bewusst Zeit gelassen, obwohl das für die heutige Zeit atypisch ist.» Speziell war auch, dass bei der Aufnahme im Studio die ganze Band gemeinsam zur gleichen Zeit in einem Raum miteinander musizierte. Von der Heide erklärt: «Das hört man sofort. Das erzeugt ein ganz anderes Gefühl.»

«Rio Amden Amsterdam», das neue Album von Michael von der Heide, ist ab Freitag, 6. September, erhältlich. Bei der Bestellung über die Internetseite www.cede.ch erhält man spezielle Rabatt-Konditionen. Öffentliche Plattentaufe ist am Samstag, 23. November, um 20.30 Uhr im Moods Club an der Schiffbaustrasse 6 in Zürich. Tickets gibt es über Starticket und Ticketcorner.