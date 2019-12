Die Revolution kommt auf die Bühne

Die erste Probe auf der Bühne des Doktorhauses fand unter speziellen Bedingungen statt. Dort, wo in Kürze an vier aufeinanderfolgenden Abenden der Chor auftritt, versammelten sich im Saal Pressefotografen und knipsten. Televista war ebenfalls vor Ort. Zum ersten Mal trat der Kinder- und Jugendchor mit 25Sängerinnen und Sängern zusammen mit dem Erwachsenenchor auf.

Unter der Leitung von Kathrin Schweers, der Leiterin des Kinder- und Jugendchors, sangen und übten die Jugendlichen die Lieder. Flurina Ruoss, selbst klassisch ausgebildete Sängerin, leitete die Kinder an, sich in Position zu bewegen. Sie wurden in den verschiedenen Szenen fotografiert und gefilmt. Dazu trugen sie ihre Bühnenkostüme, die sie selber kreiert hatten. So wirkten die Lieder eindrücklich und vermochten den Zeitgeist zu widerspiegeln. Dem Thema wird mit Ernst, aber auch einem Augenzwinkern begegnet, was sich nicht zuletzt durch die Texte ausdrückte.

Den roten Faden durch das Konzert bildet das Thema Revolution. Im ersten Teil steht die Beziehung zwischen Mann und Frau im Vordergrund. Es wird auf die sich veränderte Beziehung eingegangen, wie sich die Frauen emanzipierten und die Gleichberechtigung einforderten. Mit lustigen Liedern werden die Szenen besungen. Manch eine Episode dürfte den Zuhörenden bekannt vorkommen.

Der zweite Teil des Programms fokussiert auf Themen der heutigen Gesellschaft und des Weltgeschehens. Mit opulenten Melodien und kräftigen Rocksongs werden sie besungen, so zum Beispiel mit «Bohemian Rhapsody» von Queen. Der Chor mit seiner Band Habakuk und dem Bläserensemble trägt ebenfalls zum guten Gelingen bei. Die eingängigen Stücke sollen das Publikum aus der Reserve locken und für ein unvergessliches Konzerterlebnis sorgen.

Zeitreise mit Humor

Der musikalische Leiter Daniel Eschmann und Jürg Traber, ehemaliger Präsident des Vereins, wählten das Thema Revolution. Jürg Traber wählte die Lieder aus und fügte sie so zusammen, dass sie eine mit Humor gespickte Zeitreise ergeben. Die selbst kreierten Kostüme unterstreichen den Wandel der Zeit. Eine Dame, die im Suffragettenchor mitsingt, trug das Kleid ihrer Mutter. Diese hatte es vor rund 70 Jahren selbst getragen. Das Kleid stellt den damaligen Zeitgeist hervorragend dar. Mit wenigen Veränderungen am wechselnden Bühnenbild entsteht jeweils eine neue Ära.

Die mannigfaltigen Details wurden an zwei Tagen auf der Musikinsel Rheinau ausgearbeitet. «Die Zuschauer dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Konzert mit etwas geschichtlichem Hintergrund freuen», versprach Daniel Eschmann. «Die Musik und das gemeinsame Konzerterlebnis für die ganze Familie stehen jedoch im Vordergrund.»