Die Rhi Bühne vertrommelt den Alltagsstress

Der Optimismus auf positive Reaktionen aus dem Publikum sind berechtigt. Das Stück «Trommeln über Mittag» ist witzig, locker, unterhaltsam, sowohl tiefgründig als auch leicht zu verstehen, gut ausgewuchtet und doch Platz lassend für die Phantasie der Zuschauer. Kurz: 90 Minuten vergnügliche Unterhaltung. Die musikalischen Einlagen erinnern an ein Musical und machen, angereichert mit simplen Licht- und Filmeffekten, ganz schön was her.

Und so nahmen sich die Darstellenden am Ende der Hauptprobe an den Händen, verbeugten sich, traten einen Schritt zurück, verbeugten sich und so weiter. Geprobt wurde nicht so lange, bis der Zeiger der Uhr auf einer bestimmten Zahl stand, sondern so lange, wie die Schauspieler brauchten, um sich am Freitag getrost dem grossen Moment der Premiere zu stellen.

Regisseur von Welt

Dafür sorgte Regisseur René Schnoz. Der Bündner mit Jahrgang 1966 lebt in Zürich. Die verkehrsgünstige Lage der Kulturstadt dürfte den gefragten Schauspieler und Regisseur wohl irgendwann vom Land der Heidi ins Flachland verschlagen haben. Googelt man seinen Namen, so findet man Stationen wie zum Beispiel das Zürcher Theater am Hechtplatz, die Münchner Neue Schaubühne oder den Hauptcast im Kultkrimi «Tatort». Bei der Rhi Bühne gibt er mit «Trommeln im Wind» sein Debut.

Der Vorschlag für die Auswahl des Stücks kam vom den Eglisauern selbst. Das therapeutische Kammerspiel aus der Feder der Autoren Patrick Frey und Katja Früh hat schon rund 30 Jahre auf dem Buckel und stand schon einige Zeit auf der Wunschliste der Darsteller. René Schnoz hat es aktualisiert. Das heisst, er hat Songs und Themen die vor Jahrzehnten beliebt und bekannt waren gegen Aktuelleres ausgetauscht. So weicht zum Beispiel die Erkennungsmelodie der Datingshow «Herzblatt» der Titelmelodie der «Bachelorette». Die Handlung blieb, weil immer noch aktuell, weitgehend unverändert.

Dass die Therapeutin Yvonne in ihrem strahlenden Gewand und ihren Flitter im Haar an die Fiat-Lux Gründerin Uriella erinnert, ist im Prinzip beabsichtigt. Als die Sektenführerin aber kürzlich verschied, gab es für die Rhi Bühne thematisch kein Zurück mehr. Es sei halt dumm gelaufen, und die Mitglieder der Rhi Bühne hoffen, dass ihnen das Publikum dieses ungünstige Timing nicht als Pietätlosigkeit ankreidet. «Das konnte ja keiner wissen», sagt Caroline Harder die in die Rolle der weiss gekleideten Therapeutin Yvonne schlüpft.

Schauspieler der Region

«Los», sagte also René Schnoz am Dienstagabend und der Vorhang, so blau wie die Wellen des Rheins schob sich zur Seite. Ruckend und zuckend zwar und geklemmt hat er auch, aber immerhin. In Bühnengarderobe, vor kompletter Kulisse und mit Unterstützung der Souffleuse zeigten die acht Damen und Herren der Region, was sie seit den Herbstferien während zwei Proben pro Woche gelernt haben. Hier kurz die Handlung. Zwei Therapeuten wollen mit allerlei esoterischen Praktiken und Klamauk den Macken ihrer Klienten den Garaus machen. Alles natürlich über die Mittagszeit, denn der moderne Mensch hat ja keine Zeit mehr zum Essen oder in Ruhe die Seele baumeln zu lassen. Und so ist es kein Wunder, dass die gestressten Zeitgenossen ein Drama aus jeder menschlichen Unzulänglichkeit konstruieren. Und genau diese kleinen Ticks versuchen die Therapeuten ihren Schäfchen auszutrommeln. Nicht ganz gratis, versteht sich.

Eines ist schon jetzt sicher: Das Publikum kommt günstiger davon und kann für einen relativ bescheidenen Betrag einen Abend lang eine genüssliche Pause vom Alltag einlegen. (Zürcher Unterländer)