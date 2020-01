Die Rüeggs hoffen auf Morast

Auf dem Gelände des ehemaligen Militärflughafens Dübendorf kommen ab Samstag erstmals nach 25 Jahren wieder Querfeldein-Weltmeisterschaften in der Schweiz zur Austragung. Im Schweizer Kader mit von der Partie sind Timon und Noemi Rüegg vom VC Steinmaur. Im Gegensatz zu den Veranstaltern freuen sich die Oberweninger darüber, dass für Sonntag regnerisches Wetter angesagt ist. «Wenn schlechtes Wetter ist, fahre ich besser. Deshalb schrecken mich die nicht so guten Wetteraussichten nicht ab», sagt der 23-jährige Timon Rüegg mit Blick auf das Elite-Rennen vom Sonntagnachmittag um 15 Uhr gelassen. Tatsächlich verlor Rüegg vor drei Wochen auf einem trockenen Parcours in Baden das vor Jahresfrist in Sitten bei miserablen Witterungsbedingungen gewonnene Schweizer-Meister-Trikot an Lars Forster.

Doch nicht nur wegen der für ihn persönlich guten Wetteraussichten freut sich Rüegg auf die Heim-WM: «Eine WM vor dem eigenen Publikum ist eine tolle Sache.» Noch besser würde sie natürlich mit einem guten Resultat: «Eine Medaille werde ich nicht holen, dafür kommt die Heim-WM einige Jahre zu früh. Aber einen Platz zwischen den Rängen 10 und 15 rechne ich mir schon aus.» Dabei ist sich Rüegg der starken Konkurrenz bewusst. «Die Holländer und Belgier kommen mit starken Fahrern. Ich sehe mich auf einem der ersten Plätze hinter ihnen.» Dass er unter den fünf Schweizer Fahrern im Elite-Rennen die Leaderrolle innehat, belastet den Oberweninger nicht. «Es ist schön, dass ich schon in meiner zweiten Elite-Saison der Leader im Schweizer Team bin», sagt er vielmehr dazu. «Im Gegensatz zu den Strassenrennen ist die Teamarbeit im Querfeldein aber nicht so wichtig, letztendlich ist das eher ein Sport für Einzelkämpfer.»

Noemi Rüegg auf neuer Stufe

Timon Rüeggs jüngere Schwester Noemi, die als 19-Jährige am Sonntagnachmittag um 13 Uhr erstmals an einem U-23-Weltmeisterschaftsrennen an den Start geht, hat nicht nur wie ihr Bruder am Freitag nur ein leichtes Strassentraining absolviert. Ebenso wie er hofft auch sie auf ein tiefes Terrain: «Der WM-Parcours von Dübendorf weist viele Wiesenstücke auf. Die sind aber recht holprig, sodass man da auch bei Trockenheit nicht ‹Vollgas› geben kann.» Noemi Rüegg erklärt die Vorzüge des morastigen Geländes: «Wenn der Boden tiefer ist, kann man regelmässiger fahren. Das liegt meinem Bruder und mir besser.»

Wo sie im internationalen Vergleich steht, kann Noemi Rüegg zum Voraus nur schwer beurteilen: «Ausser an der Weltmeisterschaft gibt es für die Frauen keine separaten U-23-Rennen. Mit einer Klassierung unter den ersten 10 wäre ich darum zufrieden.»