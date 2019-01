Die Schadenssumme hat sich verzehnfacht

Mittwochabend, 30. Mai: Der Himmel über dem Bezirk Dielsdorf verdunkelt sich. Eine bedrohliche Stimmung macht sich breit. Was danach folgt übertrifft aber die schlimmsten Befürchtungen der Bevölkerung. Fast eine Stunde lang wütet ein Hagelsturm über der Region. Vor allem die Wehntaler Gemeinden werden mit voller Wucht getroffen. Die Surb, eigentlich ein schmales Fliessgewässer, wird zu einem reissenden Fluss. Die Folge: Viele Keller, Tiefgaragen und Wohnungen sind überschwemmt. Zudem haben die Hagelkörner den Grossteil der Beeren, Früchte und des Gemüses zerstört. Der Verkehr kommt zwischenzeitlich zum Erliegen. Autos bleiben in wasserüberfluteten Unterführungen stecken.Als wäre dies nicht genug, besteht die Gefahr von verschmutztem Trinkwasser. In mehreren Gemeinden des Bezirks Dielsdorf müssen die Bewohner das Leitungswasser abkochen oder Mineralwasser verwenden. Erst nach einigen Tagen kommt die lang ersehnte Entwarnung.

Die Sportanlage Erlen bleibt nach dem Unwetter für mehrere Wochen geschlossen. Das Hochwasser verursacht grössere technische Schäden an der Anlage.

Elementarschäden explodiert

Nun wird das Ausmass der Schäden bekannt. Das Statthalteramt des Bezirkes Dielsdorf hat gestern den Geschäftsbericht über das vergangene Jahr veröffentlicht. Laut diesem sind die Elementarschäden — Schäden, die durch das Wirken der Natur verursacht werden — aufgrund des Unwetters über 113-mal höher als noch im Vorjahr. In Zahlen ausgedrückt heisst das: 229 000 Franken im Jahr 2017 gegenüber 25,9 Millionen Franken im Jahr 2018. In 43 Fällen betrug die Schadenssumme über 100 000 Franken. Mit diesen Zahlen steht der Bezirk Dielsdorf bei den Elementarschäden im Vergleich zu den anderen Bezirken im Kanton Zürich einsam an der Spitze.

Anders sieht es bei den Brandschäden aus. Diese haben sich gegenüber dem Vorjahr von 2,3 Millionen Franken auf 975 000 Franken reduziert. In diesem Bereich ist der Bezirk Dielsdorf der günstigste von allen. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich somit auf 26,9 Franken. Zehnmal mehr als im Jahr 2017.

Weitere Kosten stehen an

Nach dem verheerenden Unwetter stellt sich für die Gemeinden die Frage, wie solche Schäden in Zukunft verhindert werden können. Dafür sind wiederum hohe Investitionen nötig. In Oberweningen rechnet man mit Kosten von etwa 700 000 Franken. Hauptthema wird die Verbesserung des Einlaufs des Dorbaches sein. Zudem soll eine Renaturierung der Surb geprüft werden.

Die Gemeinde Dielsdorf hat seit dem letzten Hochwassser im Jahr 1995 mehrere Millionen Franken in Schutzmassnahmen investiert. Es sei davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren weiterhin stark investiert werden muss. In Neerach sind kurzfristig Investitionen von bis zu 100 000 Franken geplant.

116 Rekurse erledigt

Zusammen mit dem Statthalteramt hat auch der Dielsdorfer Bezirksrat seinen Geschäftsbericht für das vergangene Jahr veröffentlicht. Dieser hatte über zwei Entlassungsgesuche von Behördenmitgliedern zu befinden. Im Vorjahr waren es noch deren zwölf. Der Bezirksrat wirkte zudem bei zehn Amtsübergaben von leitenden Gemeindeangestellten mit.

Im verganenen Jahr sind vom Bezirksrat 116 Rekurse und Beschwerden erledigt worden, im Vorjahr waren es noch 149. Die erledigten Rechtsmittel verteilten sich hauptsächlich auf die Bereiche Sozialwesen (35 Prozent), Gemeindewesen (28 Prozent), Kindes- und Erwachsenenschutz (26 Prozent), Schulwesen (8 Prozent) und Bürgerrecht (3 Prozent). (Zürcher Unterländer)