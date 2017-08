Die Schule 15 plus setzt auf individuelle Förderung

Die 16-jährige Ariana und ihr zwei Jahre älterer Schulkollege Mike sitzen auf einem Tisch im Pausenraum und schauen gemeinsam ein Magazin an. Beide sind fasziniert von den farbigen Bildern. Ariane wartet geduldig mit Umblättern, bis Mike sich von den Fotos lösen kann. Vom Lärm ihrer Kollegen, die am Töggelikasten spielen, lassen sie sich nicht stören.

Ein gross gewachsener Junge lehnt am Türpfosten und beobachtet das Treiben. In der Küche haben zwei Mädchen eine Schachtel Guetzli entdeckt, die Klassenlehrer Hansruedi Spühler mitgebracht hat. Wer Lust hat, darf eines nehmen. Während der Pause in den provisorischen Schulräumen an der Bahnhofstrasse 10 in Dielsdorf haben alle ihren Spass.

Anfang 2016 hatte die Stiftung Vivendra, die sich unter anderem für die berufliche Ausbildung und Integration von Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung kümmert, das neue Angebot vorgestellt. Die regionale Sonderschulung 15 plus ist ein neues Angebot im Bezirk. Die Ausbildung nach der obligatorischen Schulzeit dauert in der Regel zwei Jahre. «Damit bieten wir eine Anschlusslösung für jene, die trotz ihrer Behinderung die Regelklassen besuchen konnten», sagt Claudia Bleuler, zuständig für die Schulleitungen bei Vivendra.

Usprünglich war geplant, auf dieses Schuljahr im ehemaligen Restaurant Sonne mit dem Projekt zu starten. «Weil es bauliche Verzögerungen gibt, können wir erst nächstes Jahr dort einziehen.» Umso mehr freut sich Claudia Bleuler über die Lösung, die der Liegenschaftsbesitzer Werner Hofmann aus Buchs angeboten hat. Ihm gehört sowohl die «Sonne» als auch das Gebäude nicht weit davon entfernt, wo die Schule 15 plus jetzt gestartet ist.Pünktlich um 10.30 Uhr versammeln sich die Schülerinnen und Schüler in einem Raum und sitzen im Kreis. In der Mitte hat Hansruedi Spühler Platz genommen.

Auf seiner Gitarre stimmt er ein Lied in Englisch an. Der Text erscheint auf einem grossen Bildschirm. Kaum sind die ersten Instrumentaltöne zu hören, beginnen die Schülerinnen und Schüler zu singen. Nicht etwa zögerlich, sondern laut und voller Inbrunst. Deutlich zu hören ist die Stimme der 16-jährigen Caroline. Sie kennt den Text auswendig und muss nicht zum Monitor schauen. Danach fordert der Klassenlehrer die jungen Leute auf, von ihren Erfahrungen in der neuen Schule zu erzählen.

Das Fazit ist eindeutig: Allen gefällt es sehr gut. Einige haben bereits Berufsluft geschnuppert, das gehört zum Ausbildungskonzept. Jana Leeser ist als Jobcoach angestellt und hofft auf lokale Firmen, die Ausbildungsplätze anbieten. «Wir stehen noch ganz am Anfang. Wichtig ist, die individuelle Begleitung der einzelnen Jugendlichen, damit sie ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert werden», sagt sie.

Fünf Schüler haben aus der Heilpädagosichen Schule (HPS) Vivendra in die Schule 15 plus gewechselt, zwei Mädchen und zwei Jungen waren vorher in der HPS Rümlang, einer in der RgZ Dielsdorf, eine in der HPS Wettingen und einer ist neu aus Spanien zugezogen. Claudi Bleuler freut sich über das motivierte Team der Lehrerschaft und die aktiven Jugendlichen. «Ich bin froh, dass der Start so gut geglückt ist», sagt sie nach der ersten Schulwoche.

Birgitta Merz ist pädagogische Mitarbeiterin und ist stolz auf ihre Schützlinge. «Viele der Jugendlichen kommen selbstständig mit dem ÖV nach Dielsdorf», sagt sie. «Mit jenen, die bereits in unserer HPS waren, haben wir das letztes Jahr geübt. Und jetzt klappt das sehr gut.»Bevor sich die Schülerinnen und Schüler auf die beiden Schulzimmer verteilen, geben sie noch einmal eine Kostprobe ihres gesanglichen und tänzerischen Talents. Der von Hansruedi Spühler geschriebene Rap erzählt auf eingängige Weise, um was es bei der Schule 15 plus geht.

Dass neben dem Schulstoff, dem die jungen Leute äusserst gewissenhaft folgen, der Spass nicht zu kurz kommt, zeigt sich mit dem Rap. Alle bewegen sich im Takt zum rhythmischen Sprechgesang und freuen sich gemeinsam über das Lied ihrer Schule, wo sie die kommenden zwei Jahre auf ein Leben als Erwachsene vorbereitet werden. (Zürcher Unterländer)