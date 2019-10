Die Schulpflege bleibt ratlos zurück

Weitere Beschlüsse

Der Bülacher Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom Montag folgende weitere Beschlüsse gefasst:



Das Parlament entschied mit 20 zu 6 Stimmen, das Postulat von Daniel Wülser (parteilos) betreffend stundenweise Sperrung der Altstadt für den Durchgangsverkehr nicht an den Stadtrat zu überweisen.



Der Antrag des Stadtrats auf Fristverlängerung für die Beantwortung der Motion von René Anthon betreffend Blaue Zone wurde mit 23 Ja zu 2 Nein-Stimmen genehmigt.



Ebenfalls genehmigt wurde das Gesuch der Primarschule um Fristerstreckung in Sachen Planungskredit Allmend.



Die Abrechnung für den Projektierungskredit für das Neubauprojekt Grampen 2 und die rückwirkende Finanzierung von Plätzen in Alterswohnungen und Pflegeplätzen der Stiftung Alterszentrum Region Bülach einstimmig gutgeheissen. (dsh)