Die Schwächsten trifft es hart

Im roten Vereins-T-Shirt begrüsste der Abgabestellenleiter der Organisation Tischlein deck dich, Roni Aeberhard, gemeinsam mit der freiwilligen Mitarbeiterin Gabi Nyffenegger jene Klotener Kundinnen und Kunden, welchen die schlechte Botschaft noch nicht zu Ohren gekommen war. Acht Personen kamen am Dienstag, wie gewohnt, diesmal jedoch vergebens. Denn ein Tag zuvor hatte die Geschäftsleitung der Organisation beschlossen, die Abgabe komplett einzustellen. «Tischlein deck dich nimmt den Schutz seiner Freiwilligen sowie seiner Kundinnen und Kunden sehr ernst. Auch wir sind in der Verantwortung, unseren Beitrag zu leisten, um dem Coronavirus eine möglichst geringe Angriffsfläche zu bieten. Aus diesem Grund schliessen wir alle unsere Abgabestellen per sofort. Bis auf weiteres finden keine Lebensmittelabgaben statt.» Die Mitteilung, die auf der Homepage von Tischlein deck dich veröffentlicht ist, übermitteln Roni Aeberhard und Gabi Nyffenegger ihren Kundinnen und Kunden persönlich – mit einem aufmunternden Lächeln.

Gegenseitige Wertschätzung

«Die Ereignisse um das Coronavirus haben sich in den letzten Tagen überschlagen. So haben wir vor wenigen Tagen nicht im Geringsten daran gedacht, dass wir die Abgabestelle bereits diesen Dienstag nicht mehr offen halten können», sagte Roni Aeberhard. Jeden Dienstag steht ein siebenköpfiges Team im Einsatz, welches in Freiwilligenarbeit die Lebensmittelabgabe organisiert. «Unser jüngstes Teammitglied ist 19 Jahre alt, und das älteste ist über 80 Jahre», erklärt Aeberhard. Damit ist auch klar, dass einige in seinem Team zur Risikogruppe gehören.

Aeberhard, der die Abgabestelle seit mehr als drei Jahren leitet, ist es ein Anliegen, die Menschen nicht einfach vor verschlossener Tür stehen zu lassen. «Einige unserer Kunden sind seit Eröffnung dabei. Es hat sich manches Gespräch ergeben, und wir haben Einblick in harte Schicksale erhalten», beschreibt er die Kundenbeziehung. So seien ihm und den anderen Teammitgliedern die Menschen ans Herz gewachsen.

Vergeblicher Gang versüsst

Nach dem Überbringen der schlechten Nachricht gab es für die Kundinnen und Kunden eine Tafel Schokolade mit Informationen zur Schliessung. «Wenn die Menschen schon keine Lebensmittel bekommen, soll ihnen wenigstens der Gang an die Neubrunnenstrasse ein wenig versüsst werden», sagte Aeber- hard.

Die Menschen verstehen die Massnahme, dennoch ist einigen die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Einerseits, weil sie, wie sonst kaum jemand, auf die Lebensmittel angewiesen sind, andererseits, weil der Dienstag der Einkaufstag ist, an dem es auch einen Kaffee und oft ein Gespräch mit den freiwilligen Helferinnen und Helfern gab. Gabi Nyffenegger aus Bassersdorf kann die Enttäuschung nachvollziehen: «Es tut mir sehr leid für unsere Kundinnen und Kunden. Genau diese Personengruppe, welche die Nahrungsmittel am nötigsten braucht, bekommt nun nichts.»

Statt wie sonst mit gefüllten Einkaufstüten gingen die Menschen mit Schokolade wieder nach Hause. Bis auf weiteres ist die Lebensmittelabgabe eingestellt.