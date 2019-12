Die Spitzenposition behaupten

Nur vier Tage nach dem Heimspiel gegen die GCK Lions steht für Kloten das nächste Duell mit einem Kantonsrivalen an. Der Austragungsort ist zwar ein anderer, aber auch in der Winterthurer Zielbau-Arena tritt der Leader der Swiss League als klarer Favorit an – wie am Dienstag vor dem 5:0 gegen die GCK Lions.

Für die Klotener geht es in Partien wie solchen auch darum, die budgetierten Punkte gegen schwächere Teams zu holen, um ihre Leaderposition zu behaupten oder gar auszubauen. Seit Langenthals 2:3-Niederlage am Mittwoch gegen die EVZ Academy gilt: Aus dem Spitzensextett ist ein -quintett geworden. Die Langenthaler auf Rang 6 weisen schon 15 Punkte Rückstand auf Kloten auf, Visp auf Rang 5 liegt 8 Zähler zurück

Die Statistik spricht Bände

Kloten will zwar keine Punkte in Winterthur lassen, eine kleine Hilfestellung für das ehemalige Partnerteam ist dennoch schon vor Spielbeginn sicher: Die Gäste bringen den Eulachstädtern wieder ein bisschen mehr Publikum ins Stadion. Das kann der EHCW auch dringend gebrauchen: Die 799 Zuschauerinnen und Zuschauer, welche die Heimspiele der Winterthurer durchschnittlich besuchen, bedeuten in der Swiss League lediglich Rang 9. Einzig bei den Farmteams GCK Lions, Biasca und EVZ Academy ist das Publikumsinteresse noch geringer. In Sachen Playoff-Perspektiven präsentiert sich die Situation der Winterthurer weiterhin gleich: 15 Punkte beträgt ihr Rückstand auf Rang 8

15:3 lautet das Torverhältnis aus Klotener Sicht nach den ersten beiden Aufeinandertreffen der beiden Teams in der laufenden Saison. In Winterthur siegte Per Hanbergs Equipe im September 7:1, in Kloten gab es – nach einem 0:2-Rückstand – Ende Oktober ein 8:2. Gegenwehr war ein Wort, das damals in Verbindung mit der Leistung der Winterthurer nur mit dem Hinweis darauf genannt werden konnte, dass keine vorhanden war. Der Unterschied zwischen diesen zwei Mannschaften ist in vielen Bereichen der Statistik abzulesen. Am einfachsten und eindrücklichsten in der Tordifferenz: Kloten weist da ein +51 auf, Winterthur ein –60.

Das fast erfolgreiche Debüt

Im ersten Spiel unter Michel Zeiters Nachfolger Misko Antisin auf der Trainerbank waren die Winterthurer am Dienstag in La Chaux-de-Fonds bis zur 59. Minute an einem Punkt dran (3:2), nach der Herausnahme des Goalies aber kassierten sie noch zwei Treffer. Interessant in jener Partie: Zuerst verlor der Topskorer der Neuenburger, Timothy Coffman, den Puck, was zum 1:0 für Winterthur führte, nachher unterlief EHCW-Topskorer Riley Brace ein Scheibenverlust, der das 3:2 für La Chaux-de-Fonds einleitete.

Wie Winterthur hat übrigens auch La Chaux-de-Fonds entschieden, aus dem Nothelfer den Trainer bis Ende Saison zu machen. Loic Burkhalter bleibt Coach, gestern zumindest erhielt er im Training Unterstützung des arbeitslosen Arno Del Curto.