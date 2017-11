Die Sportregion Furttal kommt in Sicht

Nicht nur Unternehmungen und Dienstleistungsbetriebe tragen zur Attraktivität einer Region bei. Die neunte Furttal Arena im Golfpark Otelfingen widmete sich den Themen Rägi-Sportnetz und Waveup, dem Surfparkprojekt in Regensdorf. Heinz Gärtner, Geschäftsführer der Standortförderung Furttal, konnte vorgesternDienstagabend über 100 Unter- nehmerinnen, Unternehmer und Behördenmitglieder zu einem Informationsanlass begrüssen.

Marina Ernst, Leitung Abteilung Gesellschaft und Gesundheit der Gemeinde Regensdorf, stellte das Projekt Rägi-Sportnetz vor: «Wir wollen eine kommunale Drehscheibe für Sport- und Bewegungsförderung schaffen.» Schulen, Sportvereine und Behörden sollen gemeinsam gute Rahmenbedingungen für Sport und Bewegung erhalten. Zurzeit befindet sich das Projekt noch in der Aufbauphase In zwei Jahren soll das Ziel erreicht werden: eine zentrale Anlauf- und Informationsstelle. Diese ermöglicht eine optimale Nutzung der vorhandenen Infrastruktur, Turnhallen oder Sportplätze und lässt ehrenamtliche Tätigkeiten wertschätzen.

Vor- und Nachteile

Das Rägi-Sportnetz sei ein erster Schritt zur erhöhten Zusammenarbeit der sieben Gemeinden im Furttal. Standortförderung und Wirtschaftsvereinigung hätten Risiken und Chancen einer Förderung der Sportregion Furttal geprüft. Gute Freizeitangebote machten Gemeinden attraktiver und würden dynamische Personen und Arbeitskräfte anziehen, hierss es weiter. Davon könnten Unternehmer profitieren. Negativ falle ins Gewicht, dass neue Sportinfrastrukturen nicht gratis seien und Land beanspruchten. Zu erwarten sei, dass zusätzliche Sportanlagen und Anlässe auch mehr Verkehr generieren würden.

Seit fünf Jahren arbeiten 20 Personen am Projekt Waveup. Der 28-jährige Promotor Pascal Brotzer stellte den geplanten Surfpark vor. «Wir suchten im ganzen Kanton nach einem geeigneten Standort und fanden ihn in Regensdorf. Die Nähe zum Flughafen und zur Stadt und die positive Einstellung der Behörden trugen zum Entscheid bei», erklärte Brtotzer die Standortwahl. Der Surfpark soll nicht nur Sportler anlocken sondern auch Kinder und Familien auf einem Erlebnispfad der Natur näher bringen und Erholung bieten. Innerhalb von 50 Tagen kamen bei einer Sammelaktion 113 000 Franken zusammen.

Unter der Moderation von Adrian Fetscherin, früherer Radiomann und heute Geschäftsführer des Eishockeyclub Arosa, wurde über das Projekt Waveup und Rägi-Sportnetz diskutiert. Für Regierungsrat Mario Fehr ist ein Tag ohne Sport ein verlorener Tag. Und: «Mich freut es als Sportminister, dass im Furttal so viel für Sport getan wird.» Fehr erwähnte die neuen Sporthallen in Boppelsen und Otelfingen. Seine Vision sei ein regionales Sportnetz im Furttal. Und er lobte die Vereine: «Niemand leistet so viel für die Jugend und für Integration wie die Sportvereine auf kommunaler Ebene.»

Thierry Fahrni, Mitglied der Geschäftsleitung Robert Aebi, schätzt sportliche Mitarbeitende, die körperlich und psychisch gestählt seien. Reto Gross von der Oberstufenschulpflege unteres Frurttal findet Waveup ein Hammerprojekt und dass Sport ein näheres Zusammenrücken der Gemeinden bewirken kann. Auch Gemeinderat Ueli Sauter aus Dänikon erhofft sich durch das Projekt Waveup Synergien für die ganze Region.

Noch einige Hürden im Weg

Regensdorfs Gemeindepräsident Max Walter äusserte sich zum Rägi-Sportnetz: «Wir haben jetzt einen Kern, nun müssen wir das Netz wachsen lassen.» Waveup könne die Gemeinde zwar nicht finanziell, aber mit einer positiven Begleitung unterstützen. Dem Projekt Waveup stehen noch einige Hürden im Weg. Der regionale Richtplan ist anzupassen, die Umweltverträglichkeit zu prüfen und ein Gestaltungsplan ist durch die Bevölkerung zu bewilligen.

Eine Frage aus dem Publikum nach den Kosten des Surfparks beantwortete Pascal Brotzer optimistisch: «Wir rechnen mit Investitionen in der Höhe von rund von 30 Millionen Franken, aber ich bin zuversichtlich, dass wir genügend Sponsoren und Unterstützung finden.»

