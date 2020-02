Die Störche paaren sich zu früh

Ein ungewohntes Bild für die Jahreszeit zeigt sich in der Storchen- und Entensiedlung Steinmaur: Zwei Störche sind bereits zurückgekehrt und haben je ein Nest belegt. Normalerweise kehren die Vögel, die letzten August in ihr Winterquartier in Afrika geflogen sind, erst im Frühling wieder zu ihren Brutplätzen zurück. Von den rund 25 Exemplaren, die hier im Frühling und im Sommer beobachtet werden können, bereiten die ersten Vögel jetzt schon ihre Horste auf die kommende Brutzeit vor.

Dass die Störche bereits wieder in Steinmaur sind, liegt wohl am warmen Winter, vermutet Werner Fahrner. Der Dielsdorfer ist seit 2013 im Ruhestand und widmet sich der Beobachtung und Dokumentation der hiesigen Tierwelt. Er hat die ersten Nestbauer Anfang Februar entdeckt. «Jungtiere kehren erst nach vier Jahren an ihre Brutstätte zurück, ältere Tiere machen die Reise jedoch jährlich – sofern sie diese überleben», sagt er. Nur etwa ein Zehntel der Jungvögel kommt wieder nach Mitteleuropa zurück, die meisten erliegen Jägern, Zusammenstössen mit Fahrzeugen oder vergifteter Nahrung.

Einige Störche sind zu vollkommen zerstörten Nestern zurückgekehrt. Foto: Werner Fahrner

Weil die Vögel hier auf Schnee und Kälte antreffen, könnte dies verheerende Folgen haben. Laut Fahrner stehe es dieses Jahr schlecht um die Horste in der Umgebung. Sturm Sabine hat viele der Neste oder die Bäume, auf denen sie gebaut wurden, zerstört. Bei der Reparatur bedienen sich die Tiere oft an den Ruinen der anderen Nester.

Auch in der Nähe des Neerachrieds haben sich einige der Vögel wieder eingefunden. Einen alten Bekannten hat Fahrner ebenfalls schon entdeckt: «Beim Kreisel in Höri hat sich der Storch ‹Zürihegel› wieder eingenistet», sagt er. Der Vogel mit der Bezeichnung «HES 604» kehrt seit 2009 immer wieder in die Nähe des Neeracherrieds zurück. Dessen Horst hat das Unwetter mehrheitlich überlebt – leider als einziger beim Kreisel in Höri.

Kälte belastet Jungtiere

Dass die Störche bereits wieder in der Schweiz sind, sieht der begeisterte Tierfotograf aber nicht nur positiv: Weil die Brutzeit nun früher beginnt, könnte sich das negativ auf die Jungtiere auswirken. Sind diese nämlich erstmals geschlüpft, sind sie sehr anfällig auf Kälte und Feuchtigkeit. «Wenn das Wetter so kalt bleibt, mache ich mir ein wenig Sorgen um die Jungtiere», sagt Fahrner. Störche legen jeweils nur einmal jährlich. Misslingt die Brut, müssen sie ein ganzes Jahr warten. So war es auch beim Zürihegel der Fall. «Hoffentlich haben sie dieses Jahr mehr Glück», sagt Fahrner.