Die Suche nach dem Traum-Baum

Was darf es denn sein? Die beliebte Nordmanntanne mit weichen Nadeln? Die heimische Weisstanne oder Rotfichte? Oder die besonders schöne Blautanne, die aber gemein sticht? Im Unterland steht man wieder vor der Qual der Wahl, unter welchem Baum an Weihnachten die Geschenke liegen sollen.In einigen Gemeinden kann man von speziellen Angeboten profitieren. So ist es in Hüntwangen möglich, einen Christbaum zu bestellen. Dazu müssen Interessierte einen Bestelltalon der Gemeinde ausfüllen.

Die Frist ist gestern zwar abgelaufen. Speziell ist es trotzdem. Man konnte wählen, wann der Baum geschnitten wird und ob es eine Fichte oder Nordmanntanne sein soll. Ausserdem konnte man die gewünschte Höhe angeben und zwischen mehreren Merkmalen entscheiden: «für an die Wand» oder «freistehend» sowie schmal oder breit. Der bestellte Christbaum wird verpackt und ins Dorf geliefert. Dort kann er im Kafi Schüür abgeholt und bezahlt werden. Es gibt aber viele Leute, die ihren Baum selbst auswählen wollen. Die Gemeinde Hüntwangen veranstaltet deshalb heute von 9 bis 12 Uhr bei der Christbaumkultur Bergstrasse den traditionellen Christbaumverkauf.

Preis selbst bestimmen, Erlös gespendet

Ganz in der Nähe von Hüntwangen, findet ab heute auch in Rafz der Christbaumverkauf statt. Der Forstbetrieb bietet ein grosses Sortiment an Nordmanntannen und weiteren Baumarten aus eigenen Kulturen an. Speziell, oder einfach auch ein lustiger Zufall, an diesem Verkauf: Er liegt beim Werkgebäude und dieses wiederum am Tannewäg. Bei der Forsthütte Grundforen bietet sich aber heute auch die Möglichkeit einen Baum, direkt auf dem Feld auszusuchen.

Einen nochmals anderen Ansatz hat der Weihnachtsbaumverkauf beim Restaurant Bienengarten in Dielsdorf. Dieser wird vom Rotary Club Dielsdorf organisiert. Der Verein besteht aus 45 Mitgliedern, die aus unterschiedlichen Berufsgattungen und Altersgruppen kommen. Die Tannen, die noch bis Montag auf dem Areal zwischen dem Bienengarten und dem Bezirksgericht stehen, stammen aus einer Baumschule in Rümlang und werden dem Club gratis zu Verfügung gestellt. Das Angebot richtet sich an die Mitglieder und die Öffentlichkeit.

Speziell: Wer einen Christbaum auswählt, kann sich auf einer Liste eintragen. Dort kann man auch den Betrag angeben, den man für die Tanne bezahlen möchte. Der Erlös kommt vollumfänglich dem Burgfonds zugute. Rotary Club-Mitglied Reto Vils ist Präsident von diesem. Er sagt: «Mit solchen Aktionen sammlen wir das ganze Jahr über Geld, das wir in diesen Fonds fliessen lassen. Danach verteilen wir dieses weiter an verschiedene Stiftungen.» In diesem Jahr habe man zudem für eine Familie, die nur wenig Einkommen hat, die Ausbildungskosten für den Sohn übernommen.

Der edle Kunstbaum mit LED-Lichtern

Nicht alle mögen es, wenn der Hausboden mit Nadeln übersäht ist. Auch das unter den Baum kriechen, um ihn zu wässern, ist für manche Leute ein Kraftakt. Für diese, die dennoch einen Christbaum haben wollen, gibt es aber die passende Alternative zur Naturtanne: Den Plastikbaum. Im Detailhandel gibt es die unterschiedlichsten Ausführungen von solchen Kunststoffbäumen.

Bei Coop Bau und Hobby erhält man zum Beispiel einen 180 Zentimeter hohen Tannenbaum für 100 Franken. Diesen muss man nicht mal mehr schmücken, da er bereits mit LED-Lichtern versehen ist. Manor bietet den ultimativen Edel-Kunstbaum an. Dieser ist natürlich auch mit LED-Lichtern geschmückt, 210 Zentimeter hoch und kostet satte 600 Franken. Na dann, ein frohes und gesegnetes Fest.

(Zürcher Unterländer)