Die Taxitänzer sind gerne am Ball der Österreicher

Zwischen den gut 300 Herrschaften in Abendgarderobe, stechen sie an diesem Samstagabend im Kongress-Saal des Hotels Mövenpick in Regensdorf besonders ins Auge, die fünf Herren mit roten Hosenträgern. Sie sind so genannte Taxitänzer. Markus Castelmur ist einer von ihnen. Wenn er nicht gerade eine Dame über die Tanzfläche führt, arbeitet der 58-Jährige als Technischer Betriebsleiter im Bassersdorfer Altersheim Breiti.

«Ich bin ein sozialer Mensch. Es macht mir halt Freude, Menschen glücklich zu machen», sagt er, während sein Blick durch den Ballsaal schweift. Hier geniessen gerade die Freunde Österreichs im Schein der Kerzen den Abend. Eingelade hat der Österreicher Verein Zürich. Auf der Bühne spielt die Band Südwind Tanzmusik. Wer einen Kavalier zur Seite hat, kann sich da glücklich schätzen. Zu vorgerückter Stunde kann es aber auch vorkommen, dass der Partner ermattet und nicht mehr so rege zum Tanz bittet. Für diese Damen und für solche, die ohne Tanzpartner gekommen sind, sorgen Markus Castelmur und seine vier Arbeitskollegen.

Heimat verbindet

Markus Castelmur tanzt bei Firmenanlässen, im Dancing oder bei Gesellschaften. Der Bassersdorfer gehört zu den Original Taxi-Dancer. Diese sind seit 1994 ein eingetragener Markenname. Die Männer tragen rote Hosenträger und werden unter der Regie von Roberto Zanolli aufgeboten.

Kurz vor Mitternacht suchen Markus Castelmurs Augen wieder einmal den Saal ab. Sofort entdeckt er ein rotes Band, das Zeichen der Tanzbereitschaft, an der Stuhllehne einer Dame. Castelmur fordert diese auf, führt sie zum Parkett, tanzt drei Tänze mit ihr und geleitet sie wieder zurück an den Platz. «Wie gesagt, ich bin ein sozialer Mensch. Wenn ich Glück in den Augen der Menschen sehe, so ist das für mich der schönste Moment», schwärmt er.

«Es macht mir halt Freude, Menschen glücklich zu machen.»



Markus Castelmur, Taxitänzer

Am österreichischen Ball geht Castelmur seiner Arbeit speziell gerne nach. «Meine Mutter ist Tirolerin, und wir haben Verwandte in Vorarlberg. Die echte österreichische Lebensart hier am Ball geniesse ich sehr», erklärt er. Und dann erzählt er von der Dame, die erst vor wenigen Minuten die heilende Kraft des Tanzes am eigenen Leib erfahren durfte. «Nach einer Meniskusoperation verordnete ihr der Arzt Tanzabstinenz. Sie gehorchte nicht und liess sich von mir extra behutsam führen. Danach ging es ihr gut, und sie strahlte vor Dankbarkeit», berichtet der Taxitänzer sichtlich gerührt.

Landestypische Schmankerl

Am Buffet bedient man sich derweil mit Tafelspitz, Semmelkren, Krautfleckerl und Steirischen Käfer-Bohnensalat mit Kernöl. Auch Apfelstrudel mit Obers, Sacherschnitten und Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster sind dort aufgetürmt. Die Damen tragen Roben, die so ausladend sind, dass man sich fragt, wie sie damit in eine Toilettenkabine passen. Nicht wenige führen ihre Tracht aus, und ein Herr ist sogar mit Frack und Zylinder vor Ort.

Die Mischung machts

Liegt es am kulinarischen Angebot, an der Musik, an den Taxitänzern oder an der Grussbotschaft von Michael Ludwig, Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien, dass der Traditionsanlass nach wie vor so beliebt ist? «Wahrscheinlich ist es die Mischung, die diesen Ball speziell gelungen macht», erklärt Monika Löscher aus Oberhasli, seit 2007 Präsidentin des veranstaltenden Österreicher Vereins Zürich (OEV). Und natürlich hat der OEV im Laufe der Jahre Übung im Ausrichten solcher Anlässe erworben. Im kommenden Jahr wird der Verein seinen 100. Geburtstag feiern.

