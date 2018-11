Die Turner vereinen das Dorf

Mit etwas Verspätung, aber voll motiviert, begann das Chränzli des Turnvereins Niederhasli. Es begann mit einem Grossaufmarsch, wo alle Beteiligten zur Musik der TV-Serie «Das A-Team» tanzten durch den Saal auf die Bühne kamen. Die Turnerfamilie zeigten sich vereint in einem Gruppenbild.

Beim Chränzli waren praktisch alle rund 300 Vereinsmitglieder entweder vor oder auf der Bühne im Einsatz – oder auch gleich bei beidem. OK-Präsident Sergio Marthaler machte es vor: Zusammen mit Georg Gasser, Fabian Müller und Nadia Roth sorgte er in der Sketch-Gruppe mit kleinen Unterhaltungseinlagen dafür, dass die Bühnenmannschaft zwischen den Turnauftritten genügend Zeit für den Umbau hatte. Gleizeitig moderierte er durch den Anlass.

Quer durch den TV-Abend

Im ersten Teil des Chränzli zeigte sich die Jungmannschaft. Die Kleinsten des Eltern-Kind-Turnens kamen als Pingus auf die Bühne, beim Kinderturnen ging es weiter mit Bienen und Piraten zur Musik von «Biene Maja» und «Pirates of the Caribbean». Beim Geräteturnen und der Jugendsportriege waren dann Schlümpfen, Dutzende Bob der Baumeister und Pippi Langstrumpf im Einsatz. Die etwas Älteren liebten es dann schon ein wenig futuristischer mit «Stranger Things», einer ScienceFiction-Serie.

Eltern, Geschwister und Gäste fieberten derweil im Saal mit, oder tanzten enthusiastisch mit, so wie der kleine Junge, der wohl am liebsten selbst auch auf der Bühne mitgemacht hätte.

Gut auf Situationen reagiert

Im zweiten Teil hatten die Erwachsenen ihren grossen Auftritt. Da stieg dann die Perückendichte nicht nur bei der Sketch-Gruppe, sondern beispielsweise auch bei den «Golden Girls» der Frauengruppe. Frauen und Männer turnten sich durch bekannte Fernseh-Serien wie «Greys Anatomy», «Samschtig-Jass» und «Baywatch». Improvisationstalent und Lockerheit bewies die Sketch-Gruppe im Umgang mit einigen technischen Problemen, dem Bezug zum aktuellen Geschehen im Saal, oder auch beim Rollenspiel der Kollegen, wenn gerade eine Augenbraue abzufallen drohte.

«Es ist ein gemeinsames Projekt, das ein Miteinander, die Kameradschaft in den Riegen fördert.»Doris Hetflejs, Vereinspräsidentin des TV Niederhasli

Das Motto der TV-Serien zog sich bis in die Dekoration durch. Erstmals gab es am Freitagabend auch ein «Bar-Opening» ohne eine Vorstellung, das gut besucht war. Noch am Nachmittag zeigte sich Doris Hetflejs, Vereinspräsidentin des TV Niederhasli, ein wenig unsicher, wie die Belegung im Saal wohl sein würde. «Bisher hatten wir nur rund 200 bis 300 Plätze pro Vorstellung», sagt sie. In der neuen Halle steht praktisch die doppelte Platzzahl zur Verfügung. Das war auch gut so, wie sich an der Abendvorstellung zeigte. Die vorbereiteten 576 Plätze reichten nicht aus und es mussten sogar noch weitere Tische und Bänke aufgestellt werden.

Das letzte Chränzli fand vor dem Abbruch der Halle statt. Jetzt mussten erst alle Beteiligten die Örtlichkeit, die Möglichkeiten und die Abläufe richtig kennenlernen. Der Saal ist viel grösser und es stehen in der Küche viel modernere Geräte zur Verfügung. Es gelang aber sehr gut. Mit der hohen Gästezahl am Abend wurde wohl auch das Budget erreicht. Aber das sei nicht das Wichtigste, sagt Hetflejs: «Es ist ein gemeinsames Projekt, das ein Miteinander, die Kameradschaft in den Riegen fördert». Den Teilnehmenden, insbesondere auch den Kindern, verleihe es Stärke, sich selbst und die erlernten Fähigkeiten zeigen zu können. «Das Herzklopfen vor der Aufführung spornt an. Es eint aber auch unsere Gemeinde. Es ist ein Auftritt für das ganze Dorf.» (Zürcher Unterländer)