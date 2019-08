Die Vorpremiere misslingt

Zweimal musste vergangene Saison die Champagnerbestellung für die Siegesfeier in Chur im letzten Drittel storniert werden: Im Cup machten die Kloten-Dietlikon Jets spät ein 0:2 wett, im Superfinal holten sie nach einem 1:4-Rückstand noch den Titel. Doch ein drittes Mal wollte den Double-Gewinnerinnen im 2019 keine spektakuläre Wende gelingen und die Piranhas konnten endlich wieder einmal die Korken knallen lassen. Mit 7:1 zwar etwas zu hoch, aber ganz klar verdient gewannen sie den Supercup in der Zürcher Saalsporthalle. Chur hat nun drei Supercup-Titel auf dem Konto, während die Jets bei zwei Siegen bleiben. «Sie sind schneller gelaufen, haben schneller gedacht und besser getroffen», erklärt der neue Jets-Coach Jürg Kihm nach der Partie. Und Nati-Torhüterin Monika Schmid, eine der stabilsten Dietlikerinnen auf dem Feld, meint: «Sie sind ganz klar entschlossener aufgetreten.»

Blitzschnelles Talent

Nach den zwei verlorenen Endspielen der Vorsaison war der Titelhunger der Bünderinnen offensichtlich gross. Zwar gehörte der erste Torschuss der Partie der erst 16-jährigen Leonie Wieland, die in der ersten Formation der Jets blitzschnell, frech und technisch sauber wirbelte und an diesem Nachmittag einer der raren Lichtblicke im Dietliker Spiel war.

Doch kurz nach der vielversprechenden Aktion der U19-Nationalspielerin schlug es bereits ein erstes Mal hinter Monika Schmid ein: Churs Grande Dame Katrin Zwinggi liess sich frei stehend vor dem Tor nicht zweimal bitten (2.). Fünf Minuten vor der Pause erhöhte Alessandra Schneller auf 2:0, mit Verteidigerin Katarína Klapitová stand eine ehemalige Dietlikerin am Ursprung des Angriffs. Als sich im zweiten Drittel dann Kassandra Luck vor den Augen des Schiris Klapitovás Stock sekundenlang wie eine Aktentasche unter den Arm klemmte und dafür eine Zweiminutenstrafe kassierte, nutzen die Bündnerinnen auch diese Chance. Captain Seraina Ulber traf aus der Distanz zum 3:0, das zur Frage führte: Können die Jets einen solchen Rückstand abermals aufholen? Die Antwort kam spätestens im letzten Drittel und sie lautete: Nein. Zwar hatten die Meisterinnen durchaus ihre Chancen und durften mit Christelle Wohlhhausers wuchtigem Schuss ins Lattenkreuz (28.) immerhin den schönsten Treffer der Partie verbuchen, doch ihre Abschlüsse waren mehrheitlich zu ungenau. Die Churerinnen ihrerseits schienen aus der Vergangenheit gelernt zu haben und blieben aufmerksam. Mit drei Treffern im dritten Drittel gehörte auch dieser letzte Abschnitt ihnen.

Angestrengt statt automatisch

Bei den Jets liefen noch (zu) viele der Aktionen angestrengt statt automatisch ab, und auch der begnadeten Technikerin Natálie Martináková, die als Center die solide erste Sturmformation mit Wieland und der am Ende zur besten Spielerin gewählten Isabelle Gerig anführte, fehlte ab und an noch die Geschmeidigkeit der letzten Saison. Zudem wirkten Topskorerin Michelle Wiki und Julia Suter ohne die nach Schweden abgewanderte Andrea Gämperli noch etwas planlos. Zwar erledigte Nina Metzger ihren Job als Center durchaus vielversprechend. Doch die mit 184 Meter grösste NLA-Spielerin zu ersetzen, die in den vergangenen Saisons in Dietlikon mit Reichweite, Risikofreude und Routine glänzte, ist nunmal nicht einfach so möglich, wenn überhaupt. Die 24-jährige Metzger sagt denn auch nach dem Schlusspfiff: «Wir brauchen noch etwas Zeit, um uns zu finden.» Zeit, welche die Titelverteidigerinnen auch bekommen werden. Zwar ist die Playoff-Qualifikation der NLA der Frauen kein Selbstläufer, aber das Leistungsgefälle ist doch gross genug, dass es es sich ein Team von dieser Qualität leisten kann, den Findungsprozess in der Qualifikationsphase, die in zwei Wochen beginnt, fortzusetzen.

Späte Verstärkung

Und wenige Tage vor Saisonstart werden ja auch noch die beiden schwedischen Weltmeisterinnen Alice Granstedt und Iza Rydfjäll in Kloten landen. Das ist arg spät und wird innerhalb des Vereins durchaus auch kritisch betrachtet. Für Trainer Jürg Kihm lohnt es sich indes nicht, über etwas breit zu diskutieren, das sich nicht ändern lässt. «Natürlich ist es nicht ideal», gibt auch er zu. «Wir werden sicher ein paar Trainings brauchen, um die Beiden kennenzulernen.» Diese zwei Toptransfers wenige Tage vor der ersten Meisterschaftspartie ins Team zu integrieren, wird Kihm viel Fingerspitzengefühl und wohl auch einige präventive Gespräche abverlangen, damit die ihm wichtige «Teamhygiene» nicht schon im Vorhinein gefährdet ist.