Die Walliseller sollen sich ein engeres Finanzkorsett umschnüren

Fürs Budget 2019 gilt erstmals für alle Zürcher Gemeinden die Vorgabe des Mittelfristigen Ausgleichs. Die neue Spielregel ist schnell erklärt: Wenn man die Erfolgsrechnungen (ehemals «Laufende Rechnungen») aus mehreren Jahren aufaddiert, so muss unter dem Strich eine Null rumkommen. Anders ausgedrückt: Die Summe aller Defizite muss gleich hoch sein wie die Summe aller Ertragsüberschüsse. Allerdings: Jede Gemeinde muss für sich definieren, wie viele Jahre sie für diese Regel berücksichtigen will – und insbesondere auch, wie viele dieser Jahre in der Vergangenheit (Rechnungsjahre) und wie viele in der Zukunft (Planjahre) liegen.

Die Walliseller haben an ihrer Juni-Gemeindeversammlung wie folgt entschieden: Die Frist für den mittelfristigen Ausgleich wird auf acht Jahre festgesetzt. Dabei werden jeweils drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget-/Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr sowie drei Planjahre berücksichtigt. Erstmals müssen nun also die Erfolgsrechnungen der Jahre 2016 bis 2023 insgesamt ausgeglichen sein.

Gemeinderat schlägt eine Bandbreite vor

Nun ist es der Behörde einer Gemeinde unbenommen, bezüglich ihrer Finanzstrategien weitere eigene Regeln aufzustellen – sich selber also zusätzlich ein zumindest planerisches Korsett anzuziehen. Dahinter kann die Überlegung stehen, eine Schuldenbremse einzubauen oder schlicht den Steuerfuss stabil halten zu wollen. Über solche Zusatzregeln wird auch die Walliseller Dezembergemeindeversammlung zu befinden haben. Konkret schlägt der Gemeinderat vor, die im Juni festgelegten mittelfristigen Ausgleich um drei Punkte zu ergänzen.

Erstens: Die kumulierten Aufwandüberschüsse im mittelfristigen Ausgleich dürfen die Summe von 3 Steuerprozenten (aktuell rund 2,4 Millionen Franken) nicht überschreiten. Zweitens: Die kumulierten Ertragsüberschüsse im mittelfristigen Ausgleich dürfen die Summe von 10 Steuerprozenten (rund 8,1 Millionen Franken) nicht überschreiten. Es ist eine politische Regel. Denn würden die Grenzen in der einen oder anderen Richtung überschritten, so müsste der Hebel beim Steuerfuss angesetzt werden, beziehungsweise bei einem entsprechenden Antrag an die Gemeindeversammlung.

Doch die dritte der neuen Regeln beschreibt eine Ausnahme zur zweiten: Wenn die Summe der kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten den Betrag von 80 Millionen Franken übersteigt, so wird das Maximum von 10 Steuerprozenten als aufgehoben, «damit ein zustätzlicher Spielraum für die Amortisation der Schulden bleibt», wie es im Antrag des Gemeinderats heisst. Sprich: Die Gemeinde müsste den Steuerfuss in diesem Fall doch nicht senken.

Die Idee ist eine eigentliche Schuldenbremse. Denn mit dieser Bestimmung soll ein ganz bestimmtes Szenario verhindert werden: Angenommen die Etragsüberschüsse über den 8-Jahres-Horizont fallen sehr hoch aus; nun wäre eine Senkung des Steuerfusses angezeigt, um den mittelfristigen Ausgleich zu erreichen. Stehen nun aber innerhalb der Finanzplanung derart grosse Investitionen an, dass überdurchschnittlich viel zusätzliches Fremdkapital dafür nötig ist, so soll diese Verschuldung nicht durch eine Steuersenkung noch zusätzlich verschärft werden.

Über alle drei Zusatzbestimmungen wird die Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 5. Dezember abschliessend zu befinden haben. Gleichzeitig wird sie auch den Voranschlag 2019 der Gemeinde verhandeln. (Zürcher Unterländer)