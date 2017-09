Die Weinlese hat begonnen, doch viele Trauben sind erfroren

VERSICHERUNG

Frost und Hagel wären versicherbar

Gegen Hagel könnten sich die Weinbauern eigentlich versichern. Die Versicherung Schweizer Hagel bietet eine entsprechende Police an. Die Prämien richten sich nach der Hagelempfindlichkeit der versicherten Kulturen und nach der örtlichen Hagelgefahr. Die Höhe der Versicherungssumme ist frei wählbar.



Neuerdings gäbe es laut dem Freiensteiner Winzer Beat Kamm auch eine Frostver­sicherung für die Weinbauern. Allerdings scheinen die Unterländer Winzer keinen Gebrauch von dieser Möglichkeit machen zu wollen. «Ich lege selber Geld zurück um mich abzusichern», sagt Kamm. Das Unterland sei nicht in einer typischen Frost­lage, so dass eine teure Versicherung nicht unbedingt Sinn mache.



Auch der Weinbauer Peter Gehring aus Freienstein hält nicht viel von einer Hagel- oder Frostversicherung: «Ich habe das noch nie in Erwägung gezogen.» Der Verlust der Trauben sei ohnehin nur ein Teil des Problems. Schlimmer sei bei einem Ernteausfall, wenn man einen Teil seines Kundenstammes verliere. Dieser sei nur schwer wieder aufzubauen.