Die Welt auf vier Rädern in der Stadthalle

Wer sich für bullige Geländelimousinen, neue Technologien, elektrische Antriebe, geräumiges Familienfahrzeuge oder ganz einfach für auf Hochglanz polierte Karosserien interessiert, den zieht es vermutlich dieses Wochenende in die Bülacher Stadthalle. Zwar ist die Ausstellung mit Geburtsjahr 1984 verglichen mit ihrer grossen Schwester mit Jahrgang 1930 in Genf jung und überschaubar.

Für Messeveranstalter Bruno Pongelli bietet der «Salon des Unterlands» den Besuchern dennoch entscheidende Vorteile. «Bei uns finden sie alles auf überschaubarem Raum, und vor allem können Besucher noch vor Ort bei einem Garagisten eine Probefahrt vereinbaren.» Die Auswahl ist bei der 35. Auflage der Auto Bülach, die bis Sonntag dauert, grösser als im Vorjahr.

Ausstellung der kurzen Wege

Erstmals in der Stadthalle und in den drei Zelten vertreten sind der koreanische Hersteller SsangYong, die zu Renault gehörende rumänische Marke Dacia sowie Lotus aus Grossbritannien. Der deutsche Hersteller Mercedes wird das Markenspektrum auf 21 erweitern. Präsentiert wird diese internationale Vielfalt auf vier Rädern von 17 Garagisten aus dem Zürcher Unterland.

Die 132 auf Hochglanz polierten Modelle werden in Bülach jeweils von Autobegeisterten aller Generationen unter die Lupe genommen: «Zu uns kommen Junge und Ältere. Solche, die sich nur informieren wollen genau so wie Personen mit konkreten Kaufabsichten.» Die kurzen Wege zwischen den einzelnen Ständen sollen viele Vergleichsmöglichkeiten in kurzer Zeit ermöglichen.

Für Gesprächsstoff unter den Autoaffinen dürfte diesmal unter anderem der Autonotruf eCall sorgen. Dieser wird in zehn Tagen, also am 1. April, für alle neuen Personenwagen und leichten Nutzfahrzeugen in der EU zur Pflicht. Bei einem Unfall sendet eCall automatisch einen Notruf via Crash-Sensoren oder auf Wunsch mittels Taste. Um Sicherheit geht es am Wochenende auch am Stand des Verkehrsclubs TCS. Dort können die Besucher testen, wie es sich anfühlt, betrunken ein Fahrzeug zu lenken.

Wie viele Personen dieses Jahr in die Stadthalle kommen werden, kann Pongelli nur schätzen. Der Eintritt zur Ausstellung ist gratis, und so werden die Besucherzahlen nicht erfasst. «Aber von Donnerstag bis Sonntag dürften es wohl zwischen 10 000 und 15 000 sein», vermutet der Organisator.

Besonders schätzen, so Pongelli, würden die Besucher, dass man die Exponate in Bülach nicht nur bestaunen, sondern auch anfassen und darin Platz nehmen darf. All jenen die bereits ein Auto haben, stehen bei der Stadthalle kostenlose Parkplätze zur Verfügung. (Zürcher Unterländer)