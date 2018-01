Die Wildsau stets im Visier

Am Nachmittag des Berchtoldstages herrschte auf der Schiessanlage Wiesengrund reger Betrieb. 70 Schützen und Schützinnen wagten ihr Glück, zielten auf die Scheibe in Form einer Wildsau auf 300 Meter Distanz und versuchten, mit fünf Schuss die maximale Punktzahl von 50 zu erreichen. Mitmachen durfte, wer sich schon im Jahr zuvor am Feldschiessen beteiligt hatte.

Ganz nahe am Ziel wähnte sich Rolf Winzeler aus Rheinsfelden. Viermal hintereinander schoss er mit seinem 57-Sturmgewehr die maximal möglichen zehn Punkte. Der letzte Schuss ging allerdings daneben. «Etwas enttäuscht bin ich schon», sagte Winzeler, welcher nur «sporadisch» am Schiessen teilnehme.

Betreuer Marcel Meier korrigierte unterdessen das Visier seiner zwei Schützlinge, stellte ein, gab Tipps. Mit 45 zuvor erzielten Schüssen gehörte Meier an diesem Tag zu den Besten.

Ein Sieger mit Glück und Können

Nach vier Stunden Schiessbetrieb stand der Sieger fest. Schiessaktuar Thomas Zollinger bestätigte, dass Philippe Mathis aus Glattfelden mit 47 Punkten das Maximum des heutigen Tages erreicht hatte. Nein, ein Naturtalent sei er nicht wirklich, gestand dieser lachend. «Ich habe zudem zu wenig Zeit, um regelmässig zu trainieren.» So oft er könne, helfe er aber als Betreuer mit. «Und etwas Glück gehört zum Sieg einfach dazu.»

Wie immer sassen die Schützen nach dem Schiessen in der Schützenstube zusammen. Mathis bestellte sich einen Schützenkafi und stiess mit Kollegen auf seinen Erfolg an. Es wurde gefachsimpelt, Erklärungen für nicht erreichte Punkte wurden abgegeben, doch niemand neidete dem anderen den Erfolg.

Preise in Formvon Naturalien

«Heute waren die Lichtverhältnisse nicht ganz einfach – es wechselte oft vom Hellen ins Dunkle», lautete das Urteil von Hans-Ruedi Müller, welcher mit seinem Resultat von 42 Punkten soweit zufrieden war. Auch Martin Dünki schlug ins gleich Horn. «Es war für mich leicht zu hell.»

Während die acht Plätze des Schiessstandes sich langsam leerten, setzte die Dämmerung ein. In der Schützenstube rutschte man enger beisammen, kein Platz blieb leer. Bei Schüblig und Gerstensuppe liess man den Tag ausklingen und redete bereits vom kommenden Samstag. Dann steht das «Absenden» an. Alle Schützen dürfen sich bei diesem Anlass nach einem gemütlichen Abendessen ihren Preis in Form von diversen Schweinefleischprodukten abholen.

Philippe Mathis wird wohl das Filetstück wählen. Verlierer gibt es keine. Selbst der Schütze mit dem schlechtesten Resultat gewinnt etwas, und sei es nur ein Paar Wienerli.

(Zürcher Unterländer)