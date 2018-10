Manche kennen es: Man kommt von der Arbeit oder vom Abendessen in der Lieblingsbeiz nach Hause und stellt fest, dass die Haustür nicht mehr abgeriegelt ist. In der Wohnung ein Chaos, Wertgegenstände fehlen. Abgesehen vom bürokratischen Aufwand lässt einen auch der Gedanke nicht mehr los, dass jemand da war, der nicht da sein sollte.

Am nächsten Wochenende ist wieder Zeitumstellung, was nicht nur bedeutet, dass alle eine Stunde länger schlafen können, sondern auch, dass die Sonne kommenden Montag bereits um 17.14 Uhr untergeht. Heisst: Die Zeit der Dämmerungseinbrüche naht. Einbrecherinnen und Einbrecher machen sich jene Zeit wie auch die frühen Morgenstunden zunutze.

Mehr Präsenz in Quartieren

«Generell kann man sagen, dass im Winterhalbjahr mehr eingebrochen wird als im Sommer», bestätigt die Kantonspolizei Zürich. Anfang dieses Monats wurden in der Stadt Uster zwei mutmassliche Einbrecherinnen verhaftet und Einbruchswerkzeug sichergestellt. Im Unterland liegt der letzte Fall etwas länger zurück: Ende September brach ein unbekannter Täter in ein Watter Lebensmittelgeschäft ein.

«Das Phänomen der Dämmerungseinbrüche gibt es immer noch», sagt Attila Uysal, Chef der Stadtpolizei Bülach. Die Bülacher Polizistinnen und Polizisten arbeiten zumeist mit der Kan­tonspolizei Zürich zusammen, um Einbrüchen vorzubeugen. Sie sind jedoch im Rahmen der Quartierpolizeiarbeit auch wieder vermehrt in der Nachbarschaft anzutreffen. Das zeigt ei­ner­seits Präsenz, aber nicht nur. «Wenn wir sehen, dass bei jemandem der Garten sehr verwachsen ist oder die Balkontür geöffnet, dann hinterlegen wir einen Infoflyer. Denn solche Umstände laden eher zu Einbrüchen ein», schildert Uysal.

Die Kantonspolizei Zürich verwendet den Begriff «Dämmerungseinbrüche» nicht mehr. «Wir haben festgestellt, dass zu jeder Tageszeit eingebrochen wird, nicht nur bei Dämmerung», gibt die Medienstelle auf Anfrage Auskunft.

Zahlen sind rückläufig

Kommenden Montag, 29. Oktober, startet die Kantonspolizei ihre jährliche Kampagne «Gemeinsam gegen Einbrecher», in der die Bevölkerung auf das Thema sensibilisiert werden soll. Dazu gehört­ die Weitergabe von Tipps: die Haus-, Wohnungs- und Terrassentür sowie Fenster immer schliessen, Licht brennen lassen, keine Hinweise auf Abwesenheit geben (weitere Tipps im Kasten).

Die gute Nachricht: Fälle von Einbruchskriminalität gingen in den vergangenen Jahren deutlich zurück. Zwischen 2012 und 2017 war die Zahl um rund ein Drittel rückläufig: Lag sie 2012 noch bei 1722 Fällen, sank sie 2016 bereits auf 1249 Fälle. Für 2017 verzeichnet die Kriminalstatistik einen kantonalen Rückgang von wei­teren 7,5 Prozent.

Das ist auf verschiedene Fak­toren zurückzuführen, zunächst auf die intensive und gezielte Polizeiarbeit. So bestätigt Uysal: «Die vielen Kontrollen der Polizei haben sicher dazu beigetragen, dass die Zahlen insgesamt zurückgehen.» Aus­ser­dem lohnten sich Einbrüche für die Delinquenten kaum noch: Insbeson­dere elektronische Gegen­stände, die früher auf dem Schwarzmarkt viel Geld einbrachten, seien heute­ kaum noch etwas wert, sagt der Kriminologe Martin Killias.

Sofort zum Handy greifen

Bleibt die Frage: Was tun, falls man die Einbrecher in flagranti erwischt? «Auf keinen Fall direkt ein­greifen, sondern so schnell wie möglich die Nummer 117 rufen», lautet Uysals Antwort. Unter Umständen können die Beamten bereits in zwei bis zehn Minuten vor Ort sein. Die Kantonspolizei Zürich kann keine konkrete Interventionszeit in Minuten nennen, da diese von Fall zu Fall variiere.

«Aber generell versuchen wir immer, so schnell wie möglich vor Ort zu sein, wenn wir dringende An­rufe erhalten – nicht nur, wenn ein­gebrochen wird. Erhalten wir die Meldung, dass irgendwo jemand­ unbefugt eindringt, fahren unsere­ Patrouillen auf jeden Fall dringlich, also mit Blaulicht, an die Örtlichkeit.»

