Die Zeit der Weihnachtsmärkte beginnt

Noch ist es früh, daran zu denken, aber: Das Ende des Jahrzehnts naht. In genau 45 Tagen ist es 2020, und bis dahin gilt es, Budgets zu genehmigen, in die dritte Säule einzuzahlen, die Skiferien zu buchen und: sich auf die Festtage einzustimmen. Die nahende Zeit der Weihnachtsmärkte ist dafür wie geschaffen.

In einer Woche gehts los

Schon dieses Wochenende zeigt sich Otelfingen mit dem «Christchindlimärt uf Wolfen» in feierlichem Licht. Die Stadt Bülach schmückt vom 22. bis 24. November die Altstadt mit Tannenzweigen und Lichterketten. Über 160 Verkaufsstände buhlen im Bezirkshauptort um die Gunst von Gross und Klein, es gibt Punsch, Glühwein, Geschenke – und am Freitagabend natürlich den traditionellen Chlausumzug. Am selben Wochenende, doch in anderem Stil kann man sich in Lufingen für die Adventszeit inspirieren lassen: Denn dort findet der Weihnachtsmarkt inmitten der tropischen Pflanzenwelt des Blumenlands statt, samt Märlihus, Konzerten und Märtbeiz.

Wer es lieber klein, aber intim mag, sollte sich eine Woche länger gedulden: Die meisten Gemeinden haben sich das letzte Novemberwochenende ausgesucht, um den Geist der Weihnacht heraufzubeschwören, darunter Bachenbülach, Dietlikon, Embrach, Glattfelden, Kloten, Niederglatt, Oberglatt und Steinmaur. Niederglatt zeigt dabei, dass Weihnachtsmärkte nicht per se in jeder Ortschaft auf einer Erfolgswelle reiten können: Vor vier Jahren hat sich dort das Organisationskomitee aufgelöst. Ein neuer Verein versucht seither, dem Markt in der Eichi-Turnhalle in festlichen Glanz zu bringen. Dieses Jahr sind zum ersten Mal alle Standplätze besetzt (Interview unten).

Kerzen und Glühwein

In die letzte Runde am Wochenende Mitte Dezember geht das Rheinstädtchen Eglisau. Auch hier dienen die historischen Gassen der Altstadt als Kulisse für zahlreiche Stände und Christbäume. Längst kein Geheimtipp mehr ist das traditionelle Lichterschwimmen auf dem Rhein – am 13. Dezember um 18 Uhr werden dutzende kleine Holzschiffchen mit Kerzen den Fluss abwärts geschickt. Selbst der Zürcher Verkehrsverbund wirbt auf seiner Website mit dem Spektakel.

Nebst den zahlreichen Möglichkeiten, an den Weihnachtsmärkten das Portemonnaie zu leeren, bietet sich ein oft unterschätztes Handwerk an: das Kerzenziehen. Kaum etwas bietet in der Weihnachtszeit so viel Entschleunigung wie das Beobachten des sich Schicht um Schicht aufbauenden Lichtspenders. Und falls auch das noch nicht in Feierstimmung versetzt: Glühwein hilft mit Sicherheit.