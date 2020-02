Die erste Gala des EHC Kloten wurde zum Familientreffen

Am Freitagabend traf man vor allem auf treue Sponsoren und Freunde des Clubs, die bereit waren, bis zu 500 Franken für einen Sitzplatz an einem der festlich gedeckten Tische inklusive Viergänger hinzublätteren. «Eingeladen wurde nämlich niemand. Mit der Teilnahme zeigt man seine grosse Verbundenheit. Gemeinsam glückte uns ein unvergesslicher Abend», zog EHC-Präsident Mike Schälchli kurz vor Mitternacht Bilanz.

«Man spürt immer noch, dass diese Stadt, die trotzdem noch ein Dorf geblieben ist, ihr Team von Herzen liebt. Das merkt man heute ganz extrem.»Reto Pavoni, ehemaliger Goalie des EHC Kloten

Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte veranstaltete der EHC so eine Gala. Die Organisation verlangte deshalb von den Verantwortlichen alles ab. «Der Termin war die Knacknuss. Playoffs, Weihnachten und Meisterschaften mussten berücksichtigt werden», erklärte der Präsident. Und dann fügte er hinzu, dass dem EHC natürlich alle Fans wichtig seien. «Nach dem letzten Puckeinwurf der Playoffs ist dann noch ein Event für alle geplant», sagte er.

Lose für den Nachwuchs

Durch Programm führte Sportjournalist Rainer Maria Salzgeber mit seiner Tochter Cloé, für Lacher sorgte das Comedy-Duo Lapsus. Die LED-Beleuchtung strahlte in den Clubfarben, und auf den Tischen brannten Kerzen. Wer wollte, durfte den ganz jungen Nachwuchsspielern goldfarbene Losröllchen abkaufen. Neben Gutscheinen aller Art lagen auch Einreibemittel gegen Sportblessuren sowie Zöpfe für das Wochenendfrühstück auf dem Gabentisch. Und so drehte auch der neunjährige Levin Zahler, Junior aus Lufingen, seine Runde mit einem Lossäckchen. «Die Leute sind sehr nett zu mir und meinen Kollegen. Die Lose sind mit 30 Franken nicht ganz billig, aber der Erlös geht ja in die Nachwuchsförderung», sagte er.

Schürzen fürs Kader

Als Höhepunkt des Abends band sich das Kader Schürzen um und servierte. Und so stand beispielsweise Torhüter Dominik Nyffeler in der Küche Schlange, versuchte am Koch links und rechts vorbeizuschlüpfen, ergatterte sich zwei Teller mit «Sinfonie von Rind- und Weidekalbsfilet» und trug sie in den Saal. «Service ist Mannschaftssport. Schnelligkeit und kühler Kopf sind gefragt», stellte er fest. Stürmer Marc Marchon verteilte zusätzlichen Wacholderjus über die Pommes Savoyardes. «Das macht er ausgezeichnet. Er hat Kondition, Klasse und Kraft im Bizeps», erklärte EHC-Fan Letizia Fontana aus Kloten. Auch Bankettleiterin Janine Rohde war begeistert vom Servicetalent der Spitzensportler: «Sie begriffen schnell die Laufordnung. Immer rechts vorbei, damit es zu keinem Zusammenstoss kommt.» Kurz nach 22 Uhr ziehen die Cracks die Schürze aus, denn am nächsten Tag steht ein Spiel gegen den SC Langenthal auf dem Plan.

Ehrung für Verdiente

Beim Gala-Abend traf man beispielsweise Altmeister Viktor Stancescu und auch Roman Wäger, der mit dem EHC viermal die Schweizer Meisterschaft gewann.

Präsident Mike Schälchli ehrte den langjährigen ehemaligen Präsidenten Jürg Ochsner, den Tausendsassa Hans Sigrist und Jan Schibli, der fast ein halbes Jahrhundert Vereinsgeschichte mitgetragen hat, mit dem Ehrenpuck. Auch Stadtpräsident René Huber war vor Ort. «Ein Teil meines Lebens gehört zu Kloten, und der EHC ist ein wichtiger Teil davon. Das hat man heute Abend sehr gut gespürt», fasste Huber die Gala zusammen.