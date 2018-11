Die erste Parzelle pünktlich zum Spatenstich verkauft

Als «Startschuss der Vision Rafz Süd» bezeichnete Marco Heller von der SH Vision AG, Besitzerin des Grundstücks neben dem Bahnhof, den Spatenstich gestern Nachmittag. Die Erschliessungsarbeiten haben begonnen, die Infrastruktur samt Wasser, Abwasser, Strassen und Strom wird erstellt.

Das Areal soll so entwickelt werden, dass kleine, mittlere und grosse Unternehmen ihren Firmensitz dort realisieren können. Dafür wird es stückweise verkauft. «Seit Montag ist der erste Kaufvertrag notariell beglaubigt», sagte Heller stolz und stellte sogleich den ersten Käufer, Koni­ Gisler von der Gisler Baumanagement GmbH in Rafz, vor. Er hat eine Fläche von 8500 Quadratmetern erworben.

Positive Resonanz

Erst Anfang Sommer wurden verschiedene Schweizer Unternehmen darüber informiert, dass in Rafz direkt neben dem Bahnhof rund 110 000 Quadratmeter Land zum Verkauf stünden (der ZU berich­tete). Danach startete eine dreimonatige Phase, während der die Verantwortlichen die Re­so­nanz für das rund 20 Fussballfelder grosse Gebiet einfingen. Urs Stühlinger, Verkaufsleiter von Schmidli Architekten & Partner, sieht diese Phase als gelungen an.

«Wir beginnen jetzt mit dem Bau der Erschliessungsanlagen und haben schon Anfragen für etwa 40 000 Quadratmeter.» Für die Industriezone würden sich einige Unternehmen aus der Region interessieren. «Für die angrenzende Reserve­zone von knapp 100 000 Quadrat­metern haben wir auch schon potenzielle Kunden.» Die Fläche soll demnächst in Industrie­gebiet umgezont werden.

Es sei zudem ein Anschluss an die Gleisunterführung am Bahnhof Rafz geplant. So könne man künftig ohne Umweg direkt vom Gleis aufs Areal gehen.

Kleine Flächen bündeln

«Mit den bisherigen Mietern schauen wir vorzu nach Lösungen; einige finden auch Platz bei neuen Besitzern, die nicht den gesamten Raum sofort benötigen», erklärte Stühlinger. Es sei vorgesehen, die verschiedenen kleineren Flächen bis 1500 Quadrat­meter in der Mitte des Areals zu bündeln. Man hofft, die grossen Flächen auf den Seiten am Stück zu verkaufen. Den Quadratmeter gibts ab 300 Franken. (Zürcher Unterländer)