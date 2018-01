Die erste grosse Sause im neuen Jahr

In der Schützenstube der Schiessanlage Maas in Hochfelden waren die Racletteöfen bereits aufgeheizt, als kurz nach elf Uhr morgens die ersten Gäste auftauchten. Der Füür-Sprütze-Zug hatte eingeladen, um die Tradition des geselligen Beisammenseins zu pflegen. 27 Kilo Käse standen bereit, um die erwarteten 250 Gäste kulinarisch zu verwöhnen.

Die 22 Mitglieder des Füür-Sprütze-Zugs erhielten im Service Verstärkung durch den Frauenverein und durch die elfjährige Ronja, welche ihrem Papi Erich Leu voller Stolz beim Tragen der Teller half. «Das Ziel wäre, den Anlass in Zukunft offiziell gemeinsam mit beiden Vereinen durchzuführen», sagte Ueli Tschanz, der Präsident des Füür-Sprütze-Zugs. An den zunehmend vollen Tischen wurde auf das neue Jahr angestossen. «Der harte Kern wird wie alle Jahre bis in die späte Nacht hinein sitzenbleiben», mutmasste Tschanz.

Alt Gemeindepräsident Rino Keller und Gattin Thea kamen zum 22. Mal zu Fuss zur Schützenstube. «Ich freue mich immer wieder auf das Zusammentreffen mit Bekannten», sagte Thea Keller. Noch nie hätten sie diesen Anlass verpasst, ergänzte ihr Mann. «Morgen helfen wir dann beim Aufräumen, ich bin schliesslich auch Mitglied des Vereins.» Die Kleinsten liessen sich Wienerli mit Brot schmecken, während man durch die Fenster Rehe am Waldrand beobachten konnte.

Die alte Handdruckspritze aus dem Jahr 1787, wegen der es den organisierenden Verein überhaupt gibt, war übrigens nicht vor Ort. Sie ruht seit vielen Jahren im Spritzenhaus.

Wiederbelebter Brauch in Rafz

In Rafz wütete das Epizentrum des fasnächtlichen Bebens zum Berchtoldstag derweil rund um den Maxi Markt von Reinhardt Sigrist. Hier an der Marktgäss startete der Umzug der 17 Gruppen, die aus der ganzen Region zum Bächtele kamen. Unter dem Vordach des Dorfladens standen die wenig Wasserfesten, einige Hundert, die ein paar Regentropfen mehr aushielten, säumten den Strassenrand.

«Cool, wieder ein schöner langer Umzug», sagte Hausherr Sigrist und blickte sich sichtlich zufrieden um. Dazu muss man wissen: Erst vor zwei Jahren stand das Rafzer Bächtele vor dem Aus. Dann haben die Wagengruppe Rafz und das Bächelte Komitee Rafz zusammengespannt. Mit dem Ergebnis, dass der Brauch jetzt wieder in voller Pracht lebt. An Reinhardt Sigrist vorbei zogen gestern rund 400 Teilnehmer.

Männer mit Kuhmasken lehrten die Schaulustigen das Fürchten, Hexen seiften junge Frauen mit Konfetti ein, die Räuberzunft Klettgau Wutachtal verteilte Gummibärli, während Guggenmusiken mit schrägen Tönen an den Trommelfellen der Menschen rüttelte. Schlusslicht des Umzugs war die Wagengruppe Rafz. «Bei einer Wagengruppenreise, die wir auf unseren Mofas unternommen haben, ist unser diesjähriges Motto entstanden», verrät Obertöfflibueb Ralf Werder. Dann kletterte zurück auf den Wagen, auf welchem in grossen Lettern stand: «Echli Öle mues es.» Der Auspuffqualm seiner Buebe hüllte Rafz in blauen Dunst. Nach dem Umzug wurden Kindermasken prämiert.

Lärm, Rauch und Posaunen in Bülach

Auch in Bülach hat Bächtelen Tradition. Hier wurde das alte Jahr mit viel Lärm, Rauch und Posaunenklängen vertrieben, bevor Stadtpräsident Mark Eberli mit seiner Neujahrsansprache zu mehr Achtsamkeit im Alltag aufforderte und mit einem «Carpe Diem!» den Auftakt eines langen gemütlichen Teil des Abends machte. Fünf Böllerschüsse aus einer fast 200-jährigen Schweizer Kanone, dazu mehr als ein Dutzend Trychler mit ihren schweren Kuhglocken und ein Posaunenchor brauchte es, um das alte Jahr und die «bösen Geister» aus Bülach zu vertreiben. Das Bächtelen gibt der Bevölkerung hier jeweils die Möglichkeit, dem alten Jahr den Garaus zu machen. Eine Chance, welche die Bülacher an diesem zweiten Januartag gerne nutzten. Neben der Mauer auf dem Lindenhof standen Hermine Gunziger mit Ehemann Luki. Beide sind durch und durch Bülacher und finden unisono, dass man diesen «schönen Brauch unbedingt lebendig erhalten soll». Mit ihnen waren rund 150 Personen hinter dem noch schweigenden Geschütz anwesend.

«Da muss man die Hosen gut festhalten»

Ab dem ersten Böller hielten sich die Anwesenden die Ohren zu. Doch der eindrückliche dumpfe Knall ging trotzdem durch Mark und Bein. Der Bülacher Dietmar Müller traf es mit seinem Ausspruch «Da muss man aber die Hosen gut festhalten» auf den Kopf. Laut Rico Fehr, Aktuar beim Feuerwehrverein und Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Bülach, exerziert die Bedienungsmannschaft des Geschützes auf dem Lindenhof nach dem alten Artilleriereglement aus dem Jahre 1840.

Zurück beim Rathausplatz fegte die Musik des Posaunenchors Bülach die Überreste des vergangenen Jahres weg. Danach hielt Stadtpräsident Mark Eberli seine Neujahrsrede. Er blickte zurück auf ein spannendes Jahr und fokussierte im Ausblick auf die zwei nächsten Stadtwerkstätten «Wachstum und Identität» und «Treffpunkte und Begegnungsorte». Sein Schlussmotto: «Carpe Diem – Nütze den Tag.» Es passte zum Anlass. Viele der Anwesenden zogen in eines der zahlreichen ab 18 Uhr offenen Restaurants, um weiter zu «bächtelen». (Zürcher Unterländer)