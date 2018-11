Die finanziellen Aussichten sind gut

Die Traktanden der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember wurden am Montagabend im Foyer der Mehrzweckhalle vorgestellt. Zunächst orientierte Gemeindepräsident Peter Spörri über die Grundsätze und Ziele der Politik: «Weiterhin darf die finanzielle Entwicklung der Gemeinde als stabil bewertet werden. Einmal mehr zählt Wallisellen zu den Grosszahlern der Geber-Gemeinden im Finanzaus-gleich.»

Für die laufende Legislatur 2018-2022 hat sich der Gemeinderat ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Ein Schwerpunkt liegt bei der Vorbereitung einer Einheitsgemeinde, der Zusammenschluss von Schul- und Politischer Gemeinde. Vorgesehen ist eine Urnenabstimmung im Jahr 2020 über die nötige Totalrevision der Gemeindeordnung.

Keine roten Zahlen

Bei der Sanierung und Erweiterung des Gemeindehauses stehen im kommenden Jahr der Abschluss des Baubewilligungsverfahrens und die ersten Bauarbeiten im Zentrum. In einer ersten Phase wird das Werkgebäude abgebrochen um an dessen Stelle den Erweiterungsbau zu realisieren. Schulpflegepräsidentin Anita Bruggmann wies auf das Wachstum der Bevölkerung hin. Zwei Kindergartenklassen und je eine Primar- und Sekundarschulklasse müssen neu geführt und das Angebot an Tagesschulen erweitert werden. Auch die Schulpflege ist durch die Bildung der Einheitsgemeinde stark gefordert.

Gute Nachrichten konnte die Finanzvorsteherin der Schulpflege, Daniela Rinderknecht, übermitteln. Das Budget 2019 sieht bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 48 Prozent einen Ertragsüberschuss von 1,7 Millionen Franken vor. Angestrebt wird ein mittelfristiger Ausgleich der Einnahmen und Ausgaben ohne Veränderung des Steuersatzes.

Auch die politische Gemeinde strebt im Finanzbereich stabile Verhältnisse mit einem Steuerfuss von 49 Prozent, total 97 Prozent, an. Gemeinderat Tobias Meier-Kern stellte das Budget 2019 der politischen Gemeinde vor. Es wird ein Ertragsüberschuss von knapp einer Million Franken erwartet. In den kommenden vier Jahren sind in der Gemeinderechnung keine roten Zahlen vorgesehen.

Ein neues Reglement

Die Schulpflege bringt an der Gemeindeversammlung ein neues Reglement zur Umsetzung der musikalischen Grundausbildung (MAG) in der ersten Primarschulklasse zur Abstimmung. Anita Bruggmann wies auf den hohen Stellenwert des Musikunterrichts hin: «Musikunterricht in Gruppen ist ein wertvoller Ausgleich zum kopflastigen Schulunterricht.» Der Besuch des MAG soll aber für die Schüler fakultativ sein. Jeweils an Mittwochnachmittagen wird der MAG angeboten, die Kosten für acht Klassen belaufen sich auf 143 000 Franken pro Jahr.

Auslastung bei 95 Prozent

Zur Genehmigung kommt die Abrechnung des Projektierungskredits für die Erweiterung des Gemeindehauses. Dank guter Zusammenarbeit der Baukommission mit dem Planer-und Baumanagement-Team und einer konsequenten Kostenkontrolle ergibt sich eine Kosten­unterschreitung von 28 000 Franken. Ebenfalls genehmigen kann die Gemeindeversammlung vom 5. Dezember die Bauabrechnung des Um- und Erweiterungsbau des Alters-und Pflegezentrums Wägelwiesen.

Verschiedene Mehrleistungen sowie teils gebundene Ausgaben führten zu einer Kreditüberschreitung von 1,2 Millionen Franken, bei Gesamtkosten von 38 Millionen Franken. Gemeindepräsident Spörri betonte: «Das Wägelwiesen Alters- und Pflegeheim kommt bei der Bevölkerung gut an, die Auslastung liegt bei 95 Prozent.» Nach dem Abschluss der Orientierungskonferenz stellten die rund 30 Teilnehmenden keine Fragen. (Zürcher Unterländer)