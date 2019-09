Die grösste Beere offenbart ihre Vielfalt

Wie ein Leuchtpfad weisen vom Dorfrand von Steinmaur die orangeroten Kürbisse den Besuchern den Weg hin zum Hof der Familie Schellenberg. Bereits zum 22. Mal findet hier das Herbst- und Kürbisfest statt. Ein riesiges Schweizerkreuz aus weissen und roten Kürbissen heisst alle willkommen. Das Gelege ist mit der Wettbewerbsfrage verbunden: Wieviel wiegen didiese rund 200 Kürbisse?

Die Antwort: 392 Kilo oder knapp ein Prozent der rund 40 Tonnen, welche das Acker- und Gemüsebauunternehmen kürzlich auf zwei Hektaren geerntet hat. Andreas Schellenberg erläutert: «In diesem Jahr haben wir das Angebot auf etwa 80 Sorten gestrafft. Dreiviertel der Ernte wird als Speisekürbisse im Engrosmarkt oder von Gastroversorger verarbeitet. Ein Viertel verkaufen wir als Speise- oder Zierkürbisse direkt ab Hof.»

Das beliebteste Quartett

Ursprünglich stammen die Kürbisse aus Südamerika und waren bis vor Jahren als Speise der armen Leute, oder gar als Schweinefutter verschrien. Doch unterdessen sind sie soweit kultiviert, dass sie kulinarisch verarbeitet werden können, nicht nur als Suppe in allen Variationen, sondern auch als Wähen und Risotto. Und so werden sie auch am Fest angeboten. Die beliebteste Sorte ist laut Andreas Schellenberg der Butternusskürbis: «Erstens hat er einen unvergleichlichen nussigen Geschmack und zweitens den grössten Fruchtfleischanteil». In Scheiben geschnitten und angebraten kann er als Vegi-Burger verzehrt werden. Mütter verwenden ihn gerne auch als Babybrei.

Der sogenannte «Orange Knirps» eignet sich vor allem als variantenreich zubereitete Suppe, während der «Etampes» als solider Alleskönner gilt. Die Sorte «Muscat» eignet sich mit ihrem fruchtigen Geschmack auch für Wähen oder roh auch als Knabbergemüse. Zierkürbisse sind ungeniessbar.

Das Schweizerkreuz aus mit rund 200 Kürbissen ist Willkommensgruss und Wettbewerbsaufgabe zu Schellenbergs Herbst- und Kürbisfest.

Ist der Kürbis ein Gemüse oder eine Frucht? Diese Frage stellt sich immer wieder und wird von Botaniker so beantwortet: Der Kürbis ist eine Beere. Laut ihrer Definition sind Beeren Früchte, deren Kerne frei im Fruchtfleisch liegen! Fruchtgemüse ist wohl der Kompromissbegriff. Anreas Schellenberg schmunzelt: «Der Geschmack und die Zubereitung der Kürbisse lassen viele Schlüsse zu.»

Als wahrer Kürbisfans outet sich Yvonne Isler aus Steinmaur: «Ich dekoriere gerne mit Zierkürbissen unsere Wohnung und liebe die Suppe peppig Mexikanisch. Die Wähe und der Risotto stehen bei mir auch auf dem Menüplan.» Pragmatisch meint Monika Lang aus Amriswil: «Die Kürbisse sind dekorative und pflegeleichte Pflanzen. Und sie müssen nicht gegossen werden.» Die Heimweh-Steimerin kommt seit vielen Jahren an Schellbenbergs Kürbisfest, um Bekannte zu treffen.

Diesmal waren es etwas weniger als auch schon. Das lag wohl daran, dass der Anlass am Samstag und nicht wie üblich am Sonntag stattfand. Den Verschiebungsgrund begründet Andreas Schellenberg: «Mit Livemusik am Samstagsabend wollen wir zum bewährten, vielseitigen Familienprogramm vom Nachmittag ein breiteres Besucherspektrum ansprechen.» Dazu braucht es anscheinend noch etwas Anlaufzeit.