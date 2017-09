Die grosse Zuversicht

Es sind Tage voller Hoffnung. Am Samstag werden die ersten Punktspiele der 2.-Liga-Meisterschaft ausgetragen – und die ­allermeisten Verantwortlichen sind der Meinung, dass ihre Mannschaft für eine Überraschung gut ist. Das ist auch im ­Eishockeyclub Bassersdorf, im Eissportverein Dielsdorf-Nieder­hasli und im Eishockeyclub Wallisellen nicht anders. Die Playoff-Qualifikation ist das Minimalziel, Erfolg in den Entscheidungsspielen von Ende Saison erwünscht.

«Positive Veränderungen»

«Die letzten zwei Saisons haben wir uns unter Wert verkauft», findet Willy Staiger, Teamchef des EHC Bassersdorf. Zwar qualifizierte sich seine Mannschaft zweimal für die Playoffs, was nicht schlecht ist für einen Verein, der einst froh war, sich in der 2. Liga halten zu können. Dochin den Playoff-Achtelfinals war Endstation. Vielleicht hätten es die Spieler zu gut machen wollen, mutmasst Staiger. Die Equipe steigt fast unverändert in die Saison. Staiger sagt darum: «Die Zeit der Konsolidierung ist vorbei. Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich erwarte, dass sie mindestens eine Playoff-Runde übersteht.»

Der Vorstoss in die Playoff-Viertelfinals wäre für die Bas­sersdorfer ein Novum. Willy Staiger ist optimistisch. In der vergangenen Saison habe man gesehen, dass man jeden Gegner schlagen könne. «Nun müssen wir das auch tun.» Im Trainingslager Anfang September seien erste Entscheidungen getroffen worden. Sie hätten das Team aufgerüttelt. In den folgenden Testspielen gegen die Zweitligisten Lenzerheide-Valbella und Dielsdorf-Niederhasli sah Staiger «positive Veränderungen».

«Noch in Findungsphase»

Auch Serge Cornioley ist zuversichtlich. Dabei hat der EV Dielsdorf-Niederhasli (EVDN) in der Vorbereitung fast nur verloren. «Aber wir haben mit der Mannschaft besprochen, dass wir in den Freundschaftsspielen ein paar Dinge ausprobieren können», erklärt Trainer Cornioley. «Wir sind noch in der Findungsphase.» Sieben neue Spieler müssen in die Equipe integriert werden, darunter vier mit 1.-Liga-Erfahrung: Sandro Marzo, Boris Neher, Sandro Wilhelm (alle von Bülach) und Fabian Rufer, der nach zwei Saisons in Arosa zum EVDN zurückkehrt.

Diesen Spielern sind tragende Rollen zugedacht, gemeinsam mit den verbliebenen Marcel Felch­lin und Roman Unterluggauer. «Wir haben uns auf allen Positionen verstärkt. Unser Saisonziel ist eine Platzierung unter den ersten vier Teams», erklärt Cornioley. Denn so hätte seine Mannschaft im Playoff-Achtel­final im entscheidenden Spiel Heimvorteil. Zuletzt reichte es aber nur zu Platz 6. Gleichwohl qualifizierte sich Dielsdorf-Niederhasli im Februar für die Playoff-Viertelfinals. «Dort war die Müdigkeit dann aber zu gross.»

«Wollen in Viertelfinal»

Seit etwas mehr als eineinhalb Jahren trainiert Florian Setzer die Walliseller 2.-Liga-Eishockeyaner. Im Januar 2016 sprang er ein – in sportlicher Not. «Es hat wenig funktioniert», erinnert er sich. Das Ziel hiess damals: den Ligaerhalt zu schaffen. «Aber das ist ein langer Blick zurück. Bis auf etwa sechs Spieler hat sich das Team komplett verändert.» Und damit die eigenen Ansprüche. Wallisellen will mehr als nur in die Playoffs. «Wir wollen in die Viertelfinals kommen», sagt Setzer. Daneben will er die neu im Kader figurierenden Junioren in den Verein integrieren, «um sie längerfristig in Wallisellen zu binden».

Von den Vorbereitungsspielen «war nur eines eine Herausfor­derung», sagt Florian Setzer. Die ­Erkenntnisse halten sich daher in Grenzen. «Spielerisch sind wir aber weiter als zur selben Zeitvor einem Jahr.» Zudem sei die Vorbereitung angepasst worden. «Wir haben die Jungs häufiger in den Kraftraum geschickt und den Schwerpunkt auf die Stabilisation gelegt, um die Zweikampfstärke an der Bande zu verbessern. Und das sieht man auch schon.» Alles gut also? «Ja», antwortet Setzer: «Aber hätten Sie das vor einem Jahr gefragt, wäre das ganz anders gewesen.»

(Zürcher Unterländer)