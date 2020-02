Die kleinste Unterländer Gemeinde schrumpft

Keine Gemeinde im Unterland schrumpft so stark wie Regensberg. Während die meisten Gemeinden in der Region leicht wachsen, nimmt in Regensberg die Bevölkerung seit 2014 jährlich um etwa ein Prozent ab, letztes Jahr sank die Einwohnerzahl um 4,3 Prozent von 486 auf 465.

Auch dem Gemeinderat ist die Entwicklung aufgefallen: «Die Bevölkerungsentwicklung ist durchaus ein Thema, das uns beschäftigt», sagt Gemeindepräsident Gregory Turkawka. «Bei einer kleinen Gemeinde können kleine Änderungen sehr stark ins Gewicht fallen, wie zum Beispiel beim Finanzausgleich.» Die Bevölkerungsabnahme habe aber eine einfache Erklärung: Es liege derzeit vor allem an den Umbauprojekten, die in Regensberg stattfinden. «In dieser Periode wurden in der Oberburg und in der Unterburg und im Chratz Gebäude verkauft, weshalb diese nicht bewohnt waren. Wir erwarten, dass sich das wieder einpendeln wird, sobald alle Liegenschaften wieder bewohnt sind.» Abgesehen davon, habe man keine grossen Veränderungen in der Gemeinde bemerkt. «Wir konnten in den letzten Jahren weder übermässig viele Todesfälle noch Wegzüge feststellen.»

Attraktiv für Familien

«Tendenziell ist es aber tatsächlich so, dass wir mehr Wohnraum bieten müssen, falls wir ein gesundes Bevölkerungswachstum erreichen wollen», erklärt Turkawka. Heute wohnen in vielen Regensberger Einfamilienhäusern ältere Personen, oft alleine. Sollten diese Liegenschaften frei werden, könnten Familien einziehen. Bei den gemeindeeigenen Liegenschaften sei es möglich, mehr familienfreundlichen Wohnraum anzubieten. «Wir sind aber auch darauf angewiesen, dass die privaten Eigentümer Familien bei der Vermietung oder bei einem Verkauf bevorzugen», hält er fest.

Regensberg ist dank dem gleichnamigen Schloss ein beliebtes Ausflugsziel. Turkawka ist aber überzeugt, dass die Gemeinde auch der eigenen Bevölkerung viel bietet, wie die Tagesschule, das Quellwasser und ein gemeindeeigenes App. «Damit Regensberg auch in Zukunft attraktiv bleibt, arbeiten wir an gesunden Finanzen bei einem möglichst tiefen Steuerfuss», erklärt er. Ein hoher Selbstfinanzierungsgrad soll der Gemeinde ermöglichen, weiterhin in den kulturellen Bereich und den öffentlichen Raum zu investieren. Dazu wolle man weitere Einnahmequellen wie zum Beispiel Mieterträge oder Parkplatzgebühren erschliessen. Diese tragen bereits heute gleich viel zum Budget bei wie die Steuereinnahmen.