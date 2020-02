«Die körperliche Anstrengung sagt mir zu»

Der 36-jährige Bülacher Reto Zumstein ist von Beruf Chemiker. Einen Grossteil seiner Arbeitszeit verbringt er am Computer. Deshalb freut er sich jeweils auf die Abwechslung im Rahmen des Bergwaldprojekts (siehe Kasten). «Auf der Suche nach einer sinnvollen Beschäftigung im Zusammenhang mit Umweltschutz bin ich vor fünf Jahren auf diese Organisation aufmerksam geworden», sagt er. Erfahrungen gesammelt hat er mit Engagements für den WWF, die aber jeweils nur einen Tag dauerten. «Das war mir zu wenig. Ich wollte ein länger dauerndes Projekt begleiten.»

Lust, in der Natur zu arbeiten

Beim Bergwaldprojekt machen neben der Schweiz auch Deutschland und Österreich mit. «Einmal habe ich eine Woche lang einen Strand an der Nordsee gesäubert und Bäume gepflanzt. Das war eine eindrückliche Landschaft mit einem Birkenwald, der fast bis ans Meer reichte.» Doch diese Arbeit war für den Bülacher körperlich keine Herausforderung. Er wollte Werkzeug in der Hand halten und seine Kräfte für den Erhalt einer möglichst intakten Natur einsetzen. «Mir gefällt das klar definierte Ziel, das es in einer Woche zu erreichen gilt. «Demnächst suche ich nach einem weiteren spannenden Projekt, für das ich mich anmelden kann.»

«Demnächst suche ich nach einem weiteren spannenden Projekt, für das ich mich anmelden kann.»Reto Zumstein

Freiwilliger für das Bergwaldprojekt

Vergangenes Jahr hat er mitgeholfen, in Engi (GL) junge Bäume einzuzäunen, um sie vor Wildverbiss zu schützen. «Dadurch kann sich der Lawinenschutzwald auf natürliche Art regenerieren», sagt Zumstein. «Nach einer Woche Arbeit ist ein erstes Resultat sichtbar. Das ist sehr befriedigend.» Am besten gefällt ihm der Einsatz im Bergwald, wo für Wildschutz gesorgt, Wege befestigt, alte und kranke Bäume gefällt und Schlagräumungen gemacht werden müssen. «Der Umgang mit Axt und Säge sagt mir besonders zu, weil er mit körperlicher Anstrengung verbunden ist.»

Eigenes Zelt gewährt Privatsphäre

Je nach Art des Projekts und Grösse der Unterkunft besteht eine Gruppe aus 10 bis 20 Personen jeden Alters. Zumsteins Erfahrungen zeigen: Es findet sich jeweils eine bunt gemischte Gesellschaft von Studierenden bis zu Frauen und Männern nach der Pensionierung zusammen. «Wir alle stehen hinter dem Grundsatz von Bergwaldprojekt, dass Umweltschutz ist im Kern Menschenschutz ist.»

Die Gebiete, in denen Bergwaldprojekt aktiv ist, sind oft abgelegen. Manche Freiwilligen reisen von weit her mit dem Fahrrad an. Zumstein zieht den ÖV vor, wobei ein Fussmarsch mit dem Gepäck auf dem Rücken bis ans Ziel meistens noch dazu kommt. Die Freiwilligen logieren in einfachen Unterkünften mit Massenlagern. «Wenn möglich, nehme ich mein Zelt mit», sagt der 36-Jährige, «weil ich nach getaner Arbeit auch mal gerne für mich bin.» Er geniesst jedoch die gemeinsamen Essen und die Stimmung am Lagerfeuer. Der Austausch mit den anderen Freiwilligen sei interessant. «Die Diskussionen sind manchmal fast philosophisch.»

Neben der körperlichen Arbeit sagen Reto Zumstein auch die Abgeschiedenheit und die Pause vom Alltag zu. «Manchmal gibt es nicht einmal Strom, und auf Handyempfang muss ganz verzichtet werden, das passt mir.» Die Rückkehr in die Zivilisation sei jeweils ein kleiner Schock. Aber er gewöhne sich schnell wieder an die Hektik. «Spätestens beim Umsteigen am Hauptbahnhof Zürich holt mich die Wirklichkeit wieder ein.»