Die kurze Karriere des «Engels der Lüfte»

Bei ihrem Vorstellungsgespräch auf dem Flugplatz Dübendorf äusserte sich Balthasar «Balz» Zimmermann, einer der beiden Direktoren der 1931 gegründeten Swissair zur Bewerberin Nelly Diener: «Was wir suchen, nun nenn ich’s, ein fliegender Engel, der unseren Passagieren den Flug in allen Belangen erleichtert, psychisch und kulinarisch. Wir haben an belegte Brote, Bouillon, Tee, aber auch an einen Cognac gedacht, welchen Sie auf eigene Rechnung an Bord verkaufen dürfen. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade der Cognac ein Verkaufsschlager werden könnte.»

Monatlich 250 Franken

Nelly Diener erhielt für ihre Arbeit an Bord eines damals als eines der schnellsten geltenden Passagierflugzeugs – Reisefluggeschwindigkeit 245 km/h – monatlich 250 Franken. Zu ihrem Lohn äusserte sich Diener: «Natürlich ist das für ein Fräulein meines Alters nicht zu verachten.»

Aber die Piloten erhielten für ihre vier Monate dauernde Flugsaison 14'327 Franken. Durch den Verkauf von Verpflegung, die Diener bei einem Buszwischenhalt zwischen Zürich und Dübendorf einkaufte, konnte sie ihr Einkommen etwas aufbessern. Ein Cognac kostete an Bord zwei Franken und fünfzig Rappen.

«Mich faszinierte diese Frau und ihr ungewöhnlicher Lebenslauf»Pascale Marder

Die Autorin Pascale Marder las am Freitagabend im Bistro Philosophe einige Ausschnitte aus ihrem Buch über die kurze Flugkarriere von Nelly Diener, der ersten Lufthostess Europas. «Mich faszinierte diese Frau und ihr ungewöhnlicher Lebenslauf», sagte Marder über den Grund für das Verfassen ihres Buches mit dem Titel «Engel der Lüfte».

Aus damaligen Zeitungsberichten und Interviews mit Nachkommen von Nelly Diener trug die 42-Jährige viele interessante Episoden aus dem Leben der Stewardess zusammen. Marders Faszination für für Geschichten aus dem Luftverkehr kommt nicht von ungefähr: Nach einer kaufmännischen Grundausbildung und der Matura studierte sie Geschichte und Englisch an der Universität Zürich. Gleichzeitig war sie aber auch als Werkstudentin bis zum Grounding in der Marketingabteilung der damaligen Swissair tätig. Heute arbeitet die Autorin als Archivarin im Staatsarchiv Zürich und lebt mit ihrere Familie und zwei Bienenvölker im aargauischen Turgi.

Sie flog nicht einmal eine ganze Saison

Im Buch sind aus heutiger Sicht unmögliche Ereignisse festgehalten. So musste Diener nach einer Notlandung wegen Benzinmangels etwa Direktor Zimmermann über den Vorfall rapportieren. Ein Traktor eines Bauern zog das in einer feuchten Wiese steckengebliebene Flugzeug damals auf einen Feldweg. Und in zwei Kanistern brachte der gleiche Bauer Benzin zum Auftanken. Walter Mittelholzer startete und landete die Maschine später sicher in Dübendorf. Der Arbeitstag war damit für Nelly Diener noch nicht zu Ende: Sie reinigte auf dem Flugplatz noch während zwei Stunden das Flugzeug, am folgenden Tag war eine Gräfin als Fluggast gemeldet.

Leider dauerte die Stewardess-Karriere von Nelly Diener nicht einmal eine ganze Saison. Am 27. Juli 1935 stürzte das Swissair-Flugzeug CH-170, eine Curtiss-Condor, mit neun Passagieren, dem Piloten und einem Bordfunker, bei Tuttlingen ab. Auch Nelly Diener überlebte den Absturz nicht.