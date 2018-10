«Die letzte Pointe» reist auf Rädern an

Mit dem Projekt Roadmovie hat sich ein Team von engagierten Filmliebhabern und Kinofreunden einen Traum verwirklicht. Es reist durch die Schweiz und bringt das Kino dorthin, wo es keines gibt. Ganz wie zu den Anfangszeiten des Films, als Wanderkinos über Land fuhren und die Magie der bewegten Bilder von Ort zu Ort brachten. Seit 15 Jahren reist Roadmovie mit einem Kofferraum voller Schweizer Filme über Alpenpässe, Jurahöhen – und eben auch in den Kanton Zürich. So wie am kommenden Montag, 29. Oktober. Dann führt die Reise nach Bachs. Die Unterländer Gemeinde ist eine von 36, die in diesem Herbst besucht werden und neben Knonau die einzige im Kanton Zürich. Bachs ist nach 2015 zum zweiten Mal Tourneeort. 2015 war Roadmovie dort mit «Usfahrt Oerlike» zu Gast.

Sterbehilfe fast schon heiter

«Der erste Besuch in der kleinen Unterländer Gemeinde ist mir noch immer besonders präsent», sagt Alva Hagner, beim Verein verantwortlich für das mobile Kino in der Deutschschweiz. «Wir hatten erst etwas Bedenken, ob wir den Saal füllen können, weil am gleichen Tag noch eine andere Veranstaltung stattgefunden hat.» Doch dann sei der Gemeindesaal aus allen Nähten geplatzt. Entsprechend engagiert sei damals die Diskussion mit Schauspielerin Heidi Maria Glössner verlaufen.

Diesmal hat sich das Bachser Organisationskomitee für den Film «Die letzte Pointe» des «Schweizermacher»-Regisseurs Rolf Lyssy entschieden. Monica Gubser («Die Herbstzeitlosen») spielt darin die 89-jährige Gertrud, die sich online einen Mann angelt, ohne sich daran erinnern zu können. Doch weder er, noch ihre Familie und auch kein Sterbegleiter wollen ihr den sehnlichsten Wunsch erfüllen: ein selbstbestimmtes Ende. Regisseur Lyssy setzt ein ernstes Thema fast schon heiter um. Wie ihm das gelungen ist, darf man ihn in Bachs gleich selber fragen. Der Regisseur ist vor Ort und nimmt an einem Filmgespräch teil und beantwortet Fragen aus dem Publikum.

Roadmovie wird von Bund, Kantonen und privaten Stiftungen unterstützt. Das Angebot richtet sich an Gemeinden mit maximal 5000 Einwohnern und einer eigenen Primarschule. Das Organisationskomitee vor Ort darf bestimmen, welcher Film in der Beiz, der Turnhalle oder im Gemeindesaal gezeigt wird.

Für die diesjährige Tournee standen acht Schweizer Filme zur Wahl. Das Angebot von Roadmovie beschränkt sich aber nicht auf die Filmvorführung. Am Nachmittag wird den Primarschülern ein moderiertes Kurzfilmprogramm gezeigt. Dabei werden sie für das Medium Film sensibilisiert, es wird ein Blick hinter die Kino-Kulissen geboten. Zum Abendprogramm gehört eine Kino-Bar, die von einem ortsansässigen Verein organisiert wird. Für das laufende Jahr sind sämtliche Tourneedaten vergeben. «Interessierte Gemeinden können sich aber bereits für das kommende Jahr anmelden», sagt Alva Hagner. (Zürcher Unterländer)