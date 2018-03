Die plötzliche Regensdorfer Lust auf Kirchenpflege sorgt für Unmut

In einem Monat wird die neue, siebenköpfige Einheits-Kirchenpflege Furttal gewählt – mit einer gemeinsamen Kandidatenliste in den drei Kirchgemeinden Buchs, Dällikon-Dänikon und Regensdorf. Gedacht hatten die Strategen an eine Liste mit je zwei Kandidierenden aus den beteiligten Kirchemeinden plus Präsident, Letzterer tendenziell aus der Grossgemeinde Regensdorf. Doch da warens kurz vor Ablauf der Anmeldefrist am 20. Dezember plötzlich fünf Kandidierende aus Regensdorf – das allein über mehr Wahlberechtigte verfügt als die übrigen Gemeinden zusammen.

Sieben Bisherigeund zwei Neue

Darauf spielte Barbara Gölz, Projektleiterin «Kirche Furttal», in ihrer kurzen Einführung als Moderatorin des Podiums an. Die Kirchgemeindeordnung schreibe die Bildung von Ortskirchen fest, die ein buntes, eigenes Kirchenleben in den Gemeinden ermöglichen sollen, «mit der Empfehlung einer paritätischen Vertretung in der Kirchenpflege.» Das kantonale Wahlgesetz schreibt eine solche aber ausdrücklich nicht vor.

Von den nun neun Kandidierenden für die sieben Sitze waren am Podium in der reformierten Kirche Buchs sieben anwesend und stellten sich kurz vor:

• aus Buchs: Denise Derrer, bisher, Jahrgang 1960. Motto: «Bei Fehlern Lösungen suchen und finden, Humor ist wichtig»; Stephan Rompf, neu, 1983, fehlte wegen Grippe.•aus Dällikon/Dänikon: Sibylle Körtner, bisher, 1983. «Motiviert und engagiert für christliche Werte in der Familie»; Romy Zimmermann, bisher, 1949, fehlte wegen Ferien.

•aus Regensdorf: Christoph Burri, bisher, 1966, Präsidium neu. «Alte Werte in neue Kirchenpflege einbringen»; Harry Etzens-perger, bisher, Präsident, 1952. «Traum, den christlichen Glauben zu leben»; Hanna Künzli, bisher, 1954. „Aus drei Gemeinden eine Einheit machen»; Peter Randegger, bisher, 1952. «Verschiedene Kulturen vereinen und zueinander finden»; Jacqueline Stettler, neu, 1965. «Mit christlichen Werten Gemeinschaft fördern und pflegen».

Was werden die grössten Herausforderungen der neuen Kirchenpflege sein, die weniger im operativen Geschäft, sondern verstärkt mit der strategischen Führung beschäftigt sein werde, war die Einstiegsfrage ans Podium. Man werde sich in die neue Aufgabe einarbeiten müssen, Fehler nicht ausgeschlossen, meinte Derrer. Man müsse sich kennen und verstehen lernen, sagte Randegger, Regensdorf sei gross, die kleinen Gemeinden näher an der Bevölkerung – und er plädierte für alte und neue/junge Kräfte bei der ursprünglich vorgesehenen paritätischen Vertretung der Gemeinden in der neuen Pflege (2+2+2+Präsidium). Schön wäre, man würde mehr von Furttalern sprechen, die einzelnen Gemeinden seien nicht so wichtig, hielt Präsidiumskandidat Burri entgegen.

Plötzliche RegensdorferÜbermacht

Womit man beim Thema war, das den Abend weitestgehend bestimmte: die plötzlich drohende Regensdorfer Übermacht in der Behörde. Ausser Frage steht: Alle Kandidierenden haben ihr Interesse korrekt innerhalb der vorgegebenen Frist angemeldet, die meisten frühzeitig, zwei gegen Ende. Separate Wahlen in den einzelnen Gemeinden, wie wiederholt angeregt, sind von Gesetzes wegen nicht möglich, «überzählige» Kandidaten müssten sich selber zurückziehen. «Ihr habt eure Arbeit nicht gemacht, euch nicht ausgetauscht und auf drei Kandiaten geeinigt – das ist kein guter Start», resümierte ein empörter Dälliker.

Laut zu reden gab weiter die noch kurz vor dem Inkrafttreten der Einheitsgemeinde beschlossene Abstimmung über eine Renovation der Regensdorfer Kirche (+/- 1,5 MillionenFranken). Als «in der Sache nicht schön, in der Durchführung aber korrekt», bezeichnete sie der abtretende Buchser Pflegepräsident Nilas Schweizer und gab der Hoffnung Ausdruck: «Der Souverän kann – gerade auch in der grössten Gemeinde – aus der nun ungleichgewichtigen Liste im April/Juni eine ganz intelligente Wahl treffen.»

Viel Aufbruchstimmung und Vorfreude auf den kirchlichen Schulterschluss kam an diesem Abend in der Buchser Kirche nicht zum Ausdruck. Die junge Sibylle Melanie Körtner machte mit ihrem Schlusswort eine Ausnahme: «Wir sind stark, und wir schaffen das.» (Zürcher Unterländer)