Die siebte Niederlage – und nun?

Der eine oder andere hatte ja durchaus Grund gehabt, aus dem Cupsieg über den Leader der Liga, welche der EHC Kloten im Frühling hatte verlassen müssen, Hoffnung zu schöpfen. Warum auch nicht? Doch die Spieler des EHC Kloten machen es zurzeit ihrem Trainerstab, ihrem Sportchef, sich selber und den vielen Anhängern wirklich sehr, sehr schwer. Sie legten gegen Olten, die offensiv beste Mannschaft der Swiss League, ein durchaus akzeptables erstes Drittel hin. Natürlich war da als Negativpunkt ein Powerplay, das seinen Namen kaum verdiente. Doch das konnte man durchaus, so man wollte, entschuldigen. Denn mit Ryan MacMurchy und Patrick Obrist fehlten die zwei besten Skorer der Mannschaft. Der Kanadier leidet noch unter den Nachwehen des Cupspiels, sein Nacken schmerzt zu sehr. Der Österreicher ist durch eine Verletzung im Hüft­bereich behindert.

Dass im Tor erneut Andrin Seifert stand, hatte seinen Grund in der guten Leistung des Nachwuchstorhüters am Sonntag. Kloten spielte also ohne Ausländer. Seifert musste zwar innert15 Minuten vier Tore kassieren, aber ihm deshalb einen Vorwurf zu machen, wäre grundfalsch. Vielmehr müssen sich die Feldspieler – einmal mehr – so ziemlich hinterfragen. Das Fehlen der zwei Topskorer darf doch kein Grund sein, in der eigenen Zone und im Spiel nach hinten so viele Fehler zu begehen. Das war einfach zu wenig gut, was da zu viele zeigten in den schwachen 20 Minuten, in denen der Gegner den Match entscheiden konnte.

Kopflose Aktionen

Beim ersten Gegentor nach nicht einmal einer Minute des zweiten Drittels rutschte René Back der Puck unter der Schaufel durch, am weiten Pfosten war Bryce Gervais zu wenig eng markiert. Nach Jeffrey Füglisters Ausgleich hatte Kloten zuerst Glück, dass Gervais nur die Latte traf; doch Lukas Haas, auch er nicht richtig gedeckt, konnte einen Abpraller einschieben. Dieses 1:2 war das Startzeichen zu mehreren kopflosen Aktionen. Simon Kindschi ermöglichte mit einem Vorstoss zur Unzeit einen Konter, den Ulmer zum dritten Olten-Tor nützte. Drei Minuten später liess sich ein ganzer Block auf der Nase herumtanzen. Zwei Klotener standen vor dem eigenen Gehäuse, aber keiner schien für Hohmann verantwortlich, der locker ins leere Tor einschieben durfte.

Füglister, der beste Angreifer gestern, und offenbar der Einzige, der sich einen Torschuss so richtig zutraute, verkürzte nach nur 16 Sekunden des Mitteldrittels auf 2:4. Doch wer das als Zeichen für eine Aufholjagd interpretieren wollte, lag nicht ganz richtig. Es gab noch drei gute Chancen, aber nur noch ein technisches Tor für Olten, als Kloten seinen Goalie vom Feld genommen hatte.

Ein zweiter Stürmer

Sieben Niederlagen in Folge – das ist eine mehr, als Kloten zum Auftakt in die letzte NL-Saison kassiert hat. Das ist höchst bedenklich. «Solche Drittel kosten uns einen ganzen Match», sagte Coach André Rötheli. «Wir haben zwar im letzten Abschnitt gefightet, doch erst, als wir klar in Rückstand lagen.» Kopflos musste er die Aktionen seiner Spieler nennen. Es gab noch mehr solche Fehler, nur wurde nicht gerade jeder bestraft. «Wir spielten viel zu wenig konsequent, wir hatten vor dem eigenen Tor die Stöcke der Gegner nicht unter Kontrolle.»

Am Freitag folgt das Spiel in Biasca gegen die Ticino Rockets, am Sonntag das gegen die GCK Lions. Wenn die Mannschaft den Gegner weiterhin so nett zum Torschuss einlädt, wird die Negativserie kaum zu stoppen sein. Da offenbar gewisse Spieler noch immer nicht begriffen haben, um was es geht, gibts wohl nur eine Lösung: Ein zweiter ausländischer Stürmer muss her, um die Torproduktion zu steigern. Die Oltner Ausländer waren gestern nur an einem Tor nicht beteiligt. Andrin Seifert ist ein guter Schlussmann, der Österreicher Starkbaum war bisher zu wenig solide, um seinen Platz zu rechtfertigen. (Zürcher Regionalzeitungen)