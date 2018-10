Die stärkste Bankerin der Schweiz

Ein lautes Stimmengewirr schlägt einem entgegen, wenn man in Eglisau die Vivi-Kola-Bar betritt. An einem Tisch im Innenbereich sitzt Alexandra Meier. Sie hat sich eine der schwarzen Limonaden bestellt und wartet schon gespannt auf den Interviewer. Denn Medientermine sind neu für die 28-jährige Unterländerin. Im Gespräch erzählt sie später, dass sie zuerst an einen Scherz dachte, als sie die Anfrage des ZU erhielt. Doch das Mail des Journalisten war echt.

Rein helvetische Sportart

Alexandra Meier ist frischgebackene Schweizer Meisterin im Steinheben. Eine Randsportart, die landläufig wenig bekannt ist. Das Steinheben ist aber eine typische Nationalturndisziplin.

Dabei hebt man einen 12,5 Kilogramm schweren Stein auf einer Hand im Grätsch-Kauerstand in den Knien bis hoch über den Kopf in einer Art senkrechter Superman-Pose. Dabei gibt es verschiedene Disziplinen. Bei der Schweizer Meisterschaft sind die Regeln relativ einfach: Wer am meisten Hebungen schafft, gewinnt. Meier hatte übrigens 35 Wiederholungen. Die Zweitplatzierte schaffte 27.

Wie genau so eine Hebung auszusehen hat, ist genaustens reglementiert. Ein persönlicher Betreuer schaut akribisch auf jede Einzelheit, bei Falschausführungen gibt es Abzüge. Passt eigentlich gut zu einer Schweizer Sportart. Steinheben: Tönt einfach und urchig, ist aber bis ins letzte Detail durchgeplant.

Aufgewachsen ist Meier in Wil. Dort lebt sie auch heute noch mit ihren Eltern. «Ich habe eine Banklehre gemacht in Eglisau. Danach habe ich noch vier Jahre dort gearbeitet. Mittlerweile verdiene ich meine Brötchen in Schaffhausen als stellvertretende Filialleiterin. Nebenbei studiere ich zudem an der höheren Fachschule im dritten Semester», sagt sie. Zu dem Sport gekommen sei sie durch den Turnverein Basadingen. «Früher war ich im TV Wil, durch den Standortwechsel der Arbeit nach Schaffhausen ging es aber zeitlich nicht mehr auf, dort zu trainieren.» Also ist sie nach Basadingen, wo ihre zwei Cousinen Mitglied sind. «Ich habe vieles ausprobiert. Kugelstossen oder Korbball zum Beispiel. Meine Cousinen haben mir dann aber das Steinheben gezeigt.»

Schwerer, als es aussieht

Sieht man sich die Videos der Steinheber an, so sieht die Bewegung eher ungesund aus. Die Art und Weise, wie die Brocken gehoben werden, mutet nicht gerade eben nach empfehlenswerter Ertüchtigung aus. Meier hält jedoch dagegen: «Ich habe keine körperlichen Beschwerden. Man muss sich natürlich immer gut aufwärmen und dehnen. Ausserdem trainiere ich ja nicht einfach nur mit dem Stein, sondern kräftige gezielt meine Muskeln.» Einen speziellen Trainingsplan hat sie nicht. «Ich trainiere, wenn ich Zeit habe und wenn es passt. Diesen Sommer hatte ich viel Stress mit den Prüfungen und konnte auch nicht regelmässig ins Training mit dem Turnverein, deswegen ist es gut, dass man beim Steinheben nicht auf andere angewiesen ist.» Das Ganze sehe übrigens auch einfacher aus, als es sei. «Man braucht Kraft, Ausdauer und Koordination».

Familie und Freunde stehen voll hinter der Powerfrau. «Sie haben sich riesig gefreut, als ich den Titel gewonnen habe. Ich denke, meine Mutter hat speziell Freude daran. Immer, wenn ich im Garten trainiere, versucht sie mir Anweisungen zu geben. Selber probiert hat sie es jedoch noch nie.»

Nächstes Jahr wird Meier wieder teilnehmen. Ob sich die Sportart je international durchsetzen wird, daran zweifelt sie jedoch. «Steinheben ist leider noch nicht so bekannt. Wenn ich erzähle, dass ich Steinheberin bin, sagen viele Leute erst mal: «Ah, cool. Steinheben. Wie lange kannst du ihn denn halten?»

(Zürcher Unterländer)