Dielsdorf investiert 7 Millionen Franken in den Hochwasserschutz

Wie eine düstere Wolke hängt die Erinnerung an das Unwetter von 2018 über dem Unterland. Allein in Dielsdorf belief sich der Schaden, den das aus den Bächen überlaufende Wasser anrichtete, auf fast 10 Millionen Franken. Seither arbeitet die Gemeinde fleissig daran, die Gewässer zu sichern um ein solches Unglück in Zukunft zu verhindern. Insgesamt zehn Projekte hat Dielsdorf ausgearbeitet. Die Gesamtkosten werden auf über 7 Millionen Franken geschätzt, allein dieses Jahr will die Gemeinde 3,2 Millionen Franken investieren.

Beim Hochwasserschutz wappnet man sich grundsätzlich gegen Ausnahmesituationen. Vorfälle wie das Unwetter von 2018 sind statistisch gesehen sehr unwahrscheinlich und treten nur alle 100 wenn nicht sogar 300 Jahre ein. Auch in Dielsdorf hatte man über die Jahre die Bäche und Schutzbauwerke ausgebaut. Nach dem Unwetter wurden dort zehn Schwachstellen identifiziert. Die gilt es nun etappenweise zu beseitigen.

Bereits letztes Jahr wurden Oberflächenabflüsse im Gebiet Dytikerhof und an der Nassenwilerstrasse verbessert und in die anliegenden Bäche geleitet. Damit sollen die umliegenden Wohngebiete geschützt werden. Derzeit wird der Durchlass des Grumpenwisenbachs bei der Geerenstrasse ausgebaut, zuvor wurde eine Brüstungsmauer entfernt um den Rückstau von Wasser zu verhindern. Und das nächste Projekt steht auch schon in den Startlöchern: Zwischen der Spitalstrasse und dem Hölzliweg soll der Früblibach ausgebau und weiter nördlich der Durchlass an der Wehntalerstrasse verbessert werden.

Hohe Kosten

Dielsdorf muss für die Massnahmen tief in die Tasche greifen. Sieht man sich die potentiellen Folgen an, sind die Ausgaben aber unumgänglich. «Für den Gemeinderat ist klar, dass die umfangreichen Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung enorm wichtig sind», sagt Gemeindeschreiber Nando Nussbaumer. «Die angespannte finanzielle Situation des Gemeindehaushalts darf bei dieser Frage deshalb keine Rolle spielen.» Für einzelne Massnahmen rechnet man zudem mit Subventionen von Bund und Kanton.

Auch setzt man auf die privaten Bauunternehmer. Diese könnten bedeutend zum Hochwasserschutz beitragen. «Die von der Gemeinde geplanten Massnahmen können das Risiko von Schäden bei Unwettern stark reduzieren», erklärt Nussbaumer. «Aber ein vollständiger Schutz von Gebäuden und anderen Sachwerten kann erst im Zusammenspiel mit privaten Objektschutzmassnahmen erreicht werden.» Damit gemeint sind Mauern oder die Schliessung von tiefliegenden Lichtschächten.