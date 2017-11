Dielsdorfer wehren sich gegen Grossüberbauung

Über beide Vorlagen wird an der Gemeindeversammlung vom 6. Dezember abgestimmt: den kommunalen Teilrichtplan Siedlung/Zentrum und über die totalrevidierte Bau- und Zonenordnung BZO. Weil dieses Thema so komplex ist, lud der Gemeinderat die Bevölkerung am Mittwoch Abend vorgängig zu einer Informationsveranstaltung ein. Rund 200 Dielsdorfer waren dieser Einladung in die Mehrzweckhalle Früebli gefolgt.

In Dielsdorf soll auch in Zukunft eine angemessene bauliche Entwicklung möglich sein. Mit dem im Jahre 2013 angenommenen eidgenössischen Raumplanungsgesetz sind Neueinzonungen von Bauland faktisch nicht mehr möglich. Damit aber in Dielsdorf für zukünftige Generationen auch genügend Bauland vorhanden ist, möchte der Gemeinderat die innere Verdichtung fördern und gewisse Gebiete umzonen, denn die Dielsdorfer Baulandreserven sind praktisch erschöpft.

Aufwertung für die Bahnhofstrasse

Das Zentrum, gemeint ist das Gebiet rund um die Bahnhofstrasse, soll aufgewertet und belebt werden. Ein Zentrumspark soll entstehen, ebenso Cafés und neue Geschäfte. Das lokale Gewerbe soll unterstützt werden, indem zum Beispiel die Grundeigentümer moderate Mieten für Gewerbeflächen anbieten. Parkplätze vor den Ladengeschäften sollen mehr Kundschaft anlocken. Dafür wird mit der neuen BZO die Ausnutzungsziffer der bestehenden Gebäude auf fast dem gesamten Gemeindegebiet massvoll erhöht.

Dadurch würde sich die anrechenbare Bruttogeschossfläche der Gebäude erhöhen. Dies wird erreicht, indem künftig ein Geschoss mehr möglich ist, dieses aber als Flachdach konzipiert werden muss, damit sich die Gesamthöhe der Gebäude nicht ändert. Soweit die Vision des verdichteten Bauens der neunköpfigen Planungsgruppe PG, welche die beiden Vorlagen ausgearbeitet hat.

Gestaltungsplanpflichtsorgt für Fragezeichen

In der anschliessenden Diskussion zeigten sich die Votanten allerdings skeptisch. Vor allem das grosse Verkehrsaufkommen sei ein Problem. Mehr Wohnraum bedeute auch mehr Verkehr und die Geerenstrasse sei heute schon verstopft, hiess es. Ausserdem bezweifelten andere, ob das neue Konzept tatsächlich neues Gewerbe anlocken wird.

Gemeindepräsident Andreas Denz meinte zum Verkehrsaufkommen, dass einzig eine Umfahrungsstrasse das Verkehrsproblem in Dielsdorf lösen kann. «Aber hier sind wir Bittsteller beim Kanton.» Und dem Gewerbe soll eine Chance eingeräumt werden.

Ein weiterer Punkt des Anstosses war, dass viele Zonen rund um die Bahnhofstrasse neu mit einer Gestaltungsplanpflicht belegt würden. «Muss ich für den Einbau eines Dachfenster einen Gestaltungsplan machen», fragte ein Votant verunsichert. Für ein Dachfenster nicht, meinte ein Vertreter der PG, wobei sich die PG bezüglich der Frage, was gestaltungsplanpflichtig ist, nicht ganz einig war.

Für Zündstoff sorgte auch die geplante Umzonung des Gebietes Neuwisen östlich der Bahngeleise. Jetzt Industriezone soll es künftig eine Mischzone werden. Die Eigentümerin des Grundstückes, das Generalunternehmen Allreal, plant 330 Wohnungen für rund 800 Menschen. «Brauchen wir so viele neue Wohnungen? Ist es möglich, dass das Gebiet erst in 10 Jahren bebaut wird? Besteht ein Verkehrskonzept? Oder: Was passiert mit der Schule, bei so vielen neuen Einwohnern?»

Dies waren nur einige von vielen Fragen an diesem Abend aus dem Publikum. Nicht alle konnten befriedigend beantwortet werden. Nur so viel: Ein Verkehrskonzept besteht nicht, da noch kein Bauplan vorliegt. Der Grundeigentümer bestimmt, wann gebaut wird und die Schule kann erst dann über die Bücher, wenn sie weiss, wie viel neue Schüler tatsächlich in Dielsdorf zu wohnen kommen. (Zürcher Unterländer)