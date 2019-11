Diese Sitzbank lädt das Handy mit Solarstrom auf

Was ist nicht alles schlauer geworden in den letzten Jahren: Wir haben sprechende Boxen, die auf ihren Namen hören und uns Fragen beantworten, Kühlschränke, die über einen Handy-Knopfdruck Eiswürfel produzieren, und Autos, die nur mit Steckdose funktionieren. Nun läuft auch die neue Generation der Sitzbänke an – die kleine technische Revolution beginnt in Niederhasli.

Die Gemeinde hat eine «Steora Smart Bench» auf dem Dorfplatz aufgestellt, es ist die erste in der Region. Weltweit sind inzwischen über 1000 Bänke in 260 Städten aufgestellt worden – darunter auch in Cannes, Madrid, Nordwales und Tel Aviv. Entwickelt hat sie der 23-jährige Ivan Mrvoš, ein Unternehmer aus dem kroatischen Solin, vor vier Jahren.

Solarstrom für den Akku

Unauffällig, wie die «Smart Benches» sein mögen, und ohne Rückenlehne laden sie zwar nicht unmittelbar zum längeren Verweilen ein – dennoch gelten sie als die meistgenutzten und derzeit innovativsten intelligenten Sitzbänke der Welt. So kann man nicht nur verweilen und die Atmosphäre auf dem Dorfplatz geniessen, sondern gleichzeitig auch mit einem USB-Kabel das Smartphone aufladen.

Eine sogenannte induktive Ladestation ermöglicht sogar das Laden ohne Kabel – dazu müssen Handy-Nutzer nur ihr Smartphone auf der entsprechenden Fläche ablegen. Wem es zu langweilig wird, kann auch im Internet surfen, denn die Sitzbank ist mit einer integrierten SIM-Karte mit dem Netz verbunden und bietet W-LAN auf bis zu 20 Meter Distanz an. Für darauf sitzende Personen ist das Ganze kostenlos – ein Angebot, das mitunter von Jugendlichen rege genutzt wird.

Auch das grüne Gewissen darf mit der neuen Sitzbank aufatmen. Denn die Steora wird vollständig über Solarstrom betrieben – dafür sorgen die schwarzen Photovoltaik-Module auf der Sitzfläche. Auch wenn die Module verdeckt sind, während man darauf sitzt, speichern sie Energie; in den ersten zwei Betriebsmonaten in Niederhasli waren es rund 7000 Kilowatt. Das Projekt ist im Namen der «Energiestadt» Niederhasli entstanden. «Unter diesem Label sind wir darum besorgt, dass Photovoltaik populärer wird», erklärt Gemeinderat René Brülhart, Ressortvorsteher Hochbau und Planung.

Gekostet hat die «Smart Bench» die Gemeinde 6600 Franken inklusive Montage. «Das sind letztlich Steuergelder», sagt Brülhart, «doch wir leisten damit Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf die Energiestrategie 2050. Auf diesem Weg zeigen wir, dass wir unsere Ziele als Energiestadt erreichen wollen.»

Keine Datenspeicherung

Ganz unbeobachtet ist die Nutzerin der Sitzbank freilich nicht: Gemäss der Vertreiberfirma Include überwachen 15 Sensoren rund um die Uhr, was auf der Bank und um sie herum geschieht. «Die Sensoren erfassen im Sekundentakt Werte zu Wetterbedingungen, Nutzung der Bank und zum Systemzustand», heisst es auf dem Webauftritt.

Laut Brülhart muss sich jedoch niemand vor Totalüberwachung fürchten: «Von der Gemeinde Niederhasli kann niemand einsehen, welche Websites mit einem Smartphone aufgerufen werden. Persönliche Daten werden nicht gespeichert.»