Dieser Krimi beginnt hinter Gittern

Sitzen in der JVA Pöschwies Menschen, die nichts verbrochen haben? Das erste Urteil von Privatermittler Köbi Robert ist zynisch: «Nirgends gibt es mehr Unschuldige als im Knast. Selbst die, die mit der Tatwaffe in der Hand neben dem Opfer festgenommen worden waren, hielten sich für unschuldig. Sie stritten dann nicht die Tat ab, sondern die Schuld. Die lag beim Opfer.»

Und doch lässt den Mittfünfziger der Fall eines jungen Besetzers, der seine Freundin getötet haben soll, nicht los. Der beteuert, dass es Beweise gebe, die ihn entlasten würden, wenn man sie nur finden wolle. Damit ist die Ausgangslage für Köbi Roberts neuen Fall gesetzt. Vorher aber – sitzt Köbi Robert selber. Nahe der Zürcher Bäckeranlage hatte ein Mann zwei schwarze Kinder rassistisch angegriffen, Köbi Robert ging dazwischen und schubste ihn, der Mann stürzte und brach sich an der Trottoirkante das Genick. Die Zeugen sagen vor Gericht, Robert habe den Mann von sich aus angegriffen, deshalb erhält er die Höchststrafe auf Totschlag. «Es war Pech, Pech für beide», heisst es im Buch.

Das schlimmere Alter Ego

Der Autor Stephan Pörtner (s. «Zur Person»), welcher seit 1998 in fünf Romanen der Kunstfigur Köbi Robert Leben einhaucht, nimmt die Regensdorfer Justizvollzugsanstalt als Ausgangspunkt für den neuen Kriminalfall. «Köbi», das Alter Ego des 53-jährigen Stadtzürchers, ermittelte davor schon im Langstrassenquartier, im Zürcher Seefeld oder unter Superreichen am Zürichberg. Nicht umsonst wird Köbi Robert als Alter Ego des Autors bezeichnet: Beide verkehrten in den 1980er-Jahren im Umfeld des Autonomen Jugendzentrums, beide lebten nahe der Langstrassenunterführung in Zürich. Und während Stephan Pörtner vor seiner Schriftstellerkarriere beim Getränkehändler Intercomestibles arbeitete, findet Köbi Robert im aktuellen Buch kurzfristig Arbeit bei, nun ja, einem Getränkehändler. «Vieles von dem, was Köbi widerfährt, habe ich selber erlebt, darunter übrigens auch die Einstiegsszene an der Bäckeranlage – ausser dem Schluss natürlich», erzählt Pörtner. Oft liesse er eigene Erfahrungen im Buch eskalieren, denn «selber erfahre ich als Autor ja gar nichts Aufregendes mehr». Nein, in der Pöschwies war er nie, jedenfalls nicht inhaftiert.

«Seit man nur noch in seiner Zelle rauchen durfte, blieb

jeder für sich.

Ob Rauchen

oder Einsamkeit die Gesundheit mehr gefährdete, stand auf einem anderen Blatt.»Köbi Robert,

Hauptfigur im Kriminalroman

«Pöschwies» von Stephan Pörtner

So sitzt auch Köbi Robert zum ersten Mal selber im Gefängnis – und seine Streifzüge führen oft nur haarscharf daran vorbei, dass er seine Haftstrafe ganz absitzen muss. «Das war zugegeben eine Notlösung, weil das letzte Buch über Köbi 2011 erschien und ich erklären musste, wo er die vergangenen sieben Jahre steckte», schildert Stephan Pörtner. Dafür liest sich «Pöschwies – Köbi Robert ermittelt» nun auch unabhängig von vorangehenden Geschichten.

Mit dem Austritt aus der JVA Pöschwies nimmt der eigentliche Kriminalfall dann an Fahrt auf. Er führt den Ermittler zu den Autonomen ins besetzte Koch-Areal, zu einem grünen, ambitionierten Regierungsrat und durch verschlüsselte Onlineblogs und Mailverläufe. Das wird für ihn nicht selten bedrohlich; weit schwerer aber scheint ihm die «Integration» in diese Gesellschaft und diese Stadt, die er sieben Jahre nicht gesehen hat, zu fallen. Ihm wird klar, dass er – in seinem Alter und als Ex-Häftling – bestenfalls noch über alte Freundschaften an Arbeit kommen würde, nicht aber über Spontanbewerbungen. Einem Halunken wie ihm gebe man sicher keine Arbeit, sagt ihm ein Rümlanger Malermeister, und von einer Eglisauer Handelsfirma erhält er nur gute Wünsche und einen Prospekt der Zeugen Jehovas. Für Köbi Robert steht fest: Als Strafgefangener ist er ein «Abfallprodukt» der Gesellschaft.

Isolation durch Rauchverbot

Die Recherchen für den neuen Krimi führten Stephan Pörtner selbstverständlich in die JVA Pöschwies. «Ich war aber nicht wochenlang eingeschlossen. Ich wurde sehr nett rumgeführt und konnte dem Aufsichtspersonal einen Haufen Fragen stellen», sagt Pörtner.

Daraus schuf er die bleiernen Beschreibungen des Gefängnisalltags: den Aufenthaltsraum, das Tagesmenü («Vollkost, Vegetarisch oder Moslem»), das Problem mit den Fenstern, die zur Sonnenseite zeigen und eine Zelle deshalb so heiss werden kann, dass Inhaftierte sie kaum aushalten. Die hohe Suizidrate im Gefängnis verheimlicht der Protagonist ebenso wenig wie die ständige Isolation. «Vor dem Rauchverbot hatten die Leute hier (im Aufenthaltsraum, Anm. d. Red.) Karten gespielt, seit man nur noch in seiner Zelle rauchen durfte, blieb jeder für sich. Ob Rauchen oder Einsamkeit die Gesundheit mehr gefährdete, stand auf einem anderen Blatt.» Köbi Robert wiederum findet keine Freunde, weil sich die Gruppen im Gefängnis nach Nationalität bilden, und auch seine Liebesbeziehung hält dem langen Gefängnisaufenthalt nicht stand.

In seinen «Köbi»-Romanen balanciert der 53-jährige Pörtner gekonnt zwischen Fiktion und Realität: Die Ortsangaben sind so exakt, dass man beim Lesen neben dem Protagonisten herspazieren kann, auch zu gewissen Milieus und aktuellen Ereignissen wie etwa der Besetzung des Platzspitzes vergangenes Jahr äussert sich der Ermittler. Stephan Pörtner weiss: «Wenn die nachprüfbaren Dinge im Buch stimmen, vertrauen Leserinnen und Leser mir als Autor und folgen mir tiefer in die Fantasiewelt.» Manchmal sei es aber auch vorgekommen, dass er von einem Restaurant im Chräis Chäib» schrieb, das bis zur Buchveröffentlichung schon geschlossen war; aktuell erstaune ihn, dass die politischen Debatten das Buch einholten: Denn sowohl im Krimi, der im September erschien, als auch in der Politik ist nun die Rede von einem grünen Bundesratssitz.

Was heisst Unschuld?

Die Figuren in Köbi Roberts Parallelwelt sind zwar fiktiv, lehnen sich aber auch an reale Personen an. Natürlich gebe es derzeit keinen derartigen grünen Regierungsrat wie im Buch, sagt Pörtner, das sei die Abstraktion, aber sein Auftreten sei aus den Eigenschaften verschiedener Politiker zusammengeschrieben. «Mir geht es nicht darum, eine reale Person blosszustellen, sondern meine Figuren möglichst glaubhaft darzustellen», hält Pörtner dazu fest. Das entschärft die teils sehr auffallenden Parallelen zur realen Kantonspolitik. Dennoch vermittelt der Roman ein Gefühl für das Gefangensein in der Pöschwies und dafür, wie schnell es auch einen Unschuldigen ins Gefängnis verschlagen kann. Aber eben: Was heisst bei Köbi Roberts Ermittlungen schon «Unschuld»?