«Dieser da ist der Echte»

Es war bereits stockdunkel, und deshalb liess sich nicht so genau sagen, wie viele Menschen da in Richtung Dorfmitte zogen. Aber zählte man die Berührungen der Schultern und die Anzahl Kinderwagenräder, die sich einem in die Waden drückten, so mussten es schon mehrere Hundert sein. Mit dabei war auch die dreijährige Livi. Den Waldrand nicht aus den Augen lassend, hüpfte sie wie ein Floh.

«Sie behauptet, dass der Samichlaus sie liebe, und sie plant, seinen Esel zu küssen», erklärte ihre Tante Carmen Bürgi. Die Legende vom Samichlaus, der hier in Tössriederen immer zu den Kindern kommt, ist bis zu ihnen nach Wasterkingen gedrungen. «Da oben funkelt etwas», rief plötzlich jemand und zeigte zum Wald. «Er chunnt», flüsterte Livi und hielt sich die Hand vor den Mund.

In dieser Jahreszeit trifft man überall auf Samichläuse. Sie ziehen in Gruppen durch Strassen, besuchen Einkaufszentren oder lachen von Plakaten. «Aber dieser da, das ist der Echte», erklärte Livi. Und dann merkte sie mit einem Mal, dass sie ihr Sprüchli vergessen hatte, und ahnte schon, dass Tante Carmen als Souffleuse versagen würde. Doch es gab kein Zurück mehr, denn bereits ­nahten die Fackelträger, der Schmutzli und der Samichlaus. Schwer hing der rote Mantel an dessen Schultern.

Der Pelzbesatz war prächtig. Sein Bart war grau, die Backen rosig vom Marschieren. Zwei Pferde schleppten die 150 Säckchen. «Kein Sprüchli, und der Esel ist auch nicht da!», rief Livi, schluckte die Enttäuschung runter, packte ihre Tante an der Hand und schloss sich dem Tross an, der durchs Dörfli zog. Hier leuchteten Tausende von Kerzen. Lichterketten schlangen sich um Hecken und Baumstämme – ein einziges Blinken, Glitzern und Flimmern. Karl und Ruth Manser standen in ihrem Vorgarten inmitten mehrerer Dutzend Honiggläser mit Teelichtern.

In das Loch, in dem sonst der Stewi steht, haben sie einen Christbaum gesteckt. «Früher machten unsere Kinder mit», sagte Karl Manser. Was damals eine intime Veranstaltung für die Tössriedener Bevölkerung war, zieht jetzt immer mehr die Massen an. Ob sie nicht auch mitlaufen wollen? «Nein, nein. Ist schon gut», sagten die beiden wie aus einem Mund.

Der Brauch soll weiterleben

Organisiert wird der Anlass vom Dörfliverein Tössriederen. «Es ist wichtig, dass wir diesen alten Brauch weiterführen. Familie Bruderer, die jetzt nicht mehr hier wohnt, hat ihn vor gut 20 Jahren vom St. Galler Oberland hierher ins Unterland gebracht. Wir machen weiter», sagte der junge OK-Chef Pascal Siegen­thaler. Doch es werden von Jahr zu Jahr mehr Besucher. «Eglisau ist halt gewachsen», erklärte er.

Finnenkerzen sprühten Funken, und es duftete nach Glühwein, Lebkuchen und Würsten, als der Samichlaus gut eine Stunde Audienz hielt. Jugendliche Fackel­träger beleuchteten die Szene. Und während Nuggis abgegeben und Sprüchli aufgesagt wurden, erinnerte sich Fackel-trägerin Anne Kleiner an ihre eigene Kindheit. «Dieser Samichlaus war für uns immer das Schönste», sagte die 21-Jährige und wandte sich an ihre gleich­altrige Kollegin Sina. «Du hattest immer das coolste Sprüchli», sagte sie, und beide lachten lauthals, als Sina rezitierte: «Niggi-Näggi, ich heisse Sina Jäggi.» (Zürcher Unterländer)