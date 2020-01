Dieses Jahr lässt das Unterland die Korken knallen

Es war eine Äusserung, die Sepp Blatter noch länger nachhängen würde: Die Fifa sei ein Verein «wie der Turnverein in Embrach» – und das sei nicht richtig. Das war am 6. Oktober 2018. Der genannte Turnverein reagierte gewitzt und machte den einstigen Fifa-Präsidenten kurzerhand zum Botschafter des Regionalturnfests, das er organisieren würde. Am 19. Juni 2020 wird das Fest nun eröffnet. Das Organisationskomitee rechnet mit rund 5000 Turnerinnen und Turnern, 180 Jungschwingern und mehreren Tausend Zuschauerinnen und Supporter.

Das Turnfest Embrachertal ist freilich nicht der einzige Grund, weshalb die Region Unterland dieses Jahr zelebrieren wird. Rafz lässt schon im Frühling die Korken knallen: Die Gemeinde feiert vom 20. bis 22. März ihr 1150-Jahre-Jubiläum – samt Geburtstagstorte, Flohmarkt, Musik, Theater und einem Kindermusical. Für das aussergewöhnliche Geburtsfest hat die Gemeindeversammlung im vergangenen März einen Kredit von 200000 Franken genehmigt. Bis zum 27. September sollen ausserdem weitere Jubiläumsanlässe folgen.

Überall gibts Chilbi

Kloten und Niederhasli konkurrieren am selben Wochenende mit Feiern, namentlich vom 26. bis 28. Juni. In Niederhasli stellt das «Dorffäscht» einen der grössten Anlässe der Gemeinde dar, es findet denn auch nur alle fünf Jahre statt. Es wird das insgesamt fünfte Dorffest sein, welches das Niederhasler Zentrum für drei Tage in einen Fest- und Chilbiplatz verwandelt.

Das Klotener Stadtfest wiederum findet zum achten Mal statt und lässt Nachtschwärmer ganz auf ihre Kosten kommen: Nebst Dutzenden Ständen, Festwirtschaften, Partyzelten und weiteren Attraktionen stellt das OK auch wieder Live-Konzerte in Aussicht. Vom 14. bis 16. August lädt Dielsdorf zum Dorffest, und kurz darauf – zwischen dem 28. und 30. August – die Gemeinden Boppelsen und Rümlang.

Während jenes in Rümlang alle drei Jahre stattfindet, ist es in Boppelsen eine Rarität: Das letzte Dorffest fand im Jahr 2011 statt. Im Jahr 2018 sprach die Gemeindeversammlung 60000 Franken für das neue Fest. Zu trinken gibt es heuer einen exklusiven Schaumwein, dessen Trauben die sieben Weinbauern im Herbst 2019 just für das Dorffest geerntet haben.

Auch der Circle eröffnet

Abseits der Gemeindepolitik hat auch der Flughafen Zürich etwas zu feiern. Denn im September 2020 eröffnet das Bauprojekt Circle. Einige Mieter beziehen ihre Räumlichkeiten schon früher, doch am 1. September öffnen die Markenhäuser und Restaurants ihre Türen zum ersten Mal. In diesem Rahmen ist ebenfalls eine Feier geplant, zu der allerdings noch keine Details publik sind.

Wer bis zu all diesen Feierlichkeiten nicht warten mag, kann übrigens morgen Samstag, 4. Januar, in Bülach den Partyhunger stillen: Zwischen 16 und 23 Uhr findet dort, nach einer gelungenen Premiere im Vorjahr, der zweite «Schneemaa» statt. Der Festplatz findet an der unteren Bahnhofstrasse Platz. Namensgebend für den Event ist der Erlebnistrail, auf dem nur verkleidete Schneemänner, -frauen und -kinder zugelassen sind. Im Vorjahr sorgte dies für ein aussergewöhnliches Schauspiel.