Dietliker Gemeinderat hat kein Interesse an Tempo-30-Zone des Nachbardorfes

Dass die Entscheide für oder gegen Tempo-30-Zonen sehr unter­schiedlich ausgelegt werden können, zeigt ein aktuelles Beispiel im Süden des Zürcher Unterlandes. Ende letzten Jahres erstellte die Volkswirtschafts­direktion des Kantons Zürich einen Bericht zum Agglome­rationsprogramm Stadt Zürich – Glattal. Darin wird unter anderem analysiert, wie viele ­Ge­meinden im Kanton bereits über ­Tempo-30-Zonen verfügen.

Petition führt zu Tempo 30

Bassersdorf hat bereits vor vier Jahren grosse Teile des Gemeindegebietes temporeduziert. Walli­sellen und Dietlikon in der näheren Umgebung haben keine Tempo-30-Zonen. Bis vor ein paar Tagen gehörte auch Wangen-Brüttisellen zu dieser Liste. Das hat sich seit ein paar Tagen geändert.

In Wangen-Brüttisellen war die Ausgangslage so, dass 2010 in einer Arbeitsgruppe der Gemeinde zusammen mit den Parteien ein Gesamtverkehrskonzept aus­ge­arbeitet wurde. Darin hielt man fest, dass auf Gemeindegebiet die Einrichtung von Tempo-30-Zonen möglich sein soll. In der Folge wurde entschieden, dass die Initiative für Tempo-30-Zonen aus der Bevölkerung kommen muss.

Vor knapp eineinhalb Jahren war dies der Fall im Quartier Tal­acher, das an die Gemeinde Diet­likon angrenzt, damals hatte die Inter­essengemeinschaft Talacher innerhalb eines Monats fast 200 Unterschriften gesammelt und eine Petition für die Einrichtung einer Tempo-30-Zone im Tal­acher eingereicht. Claus Wiesli, Leiter Planung und Infrastruktur in Wangen-Brüttisellen, hatte dar­auf­hin einen Antrag an den Gemein­derat vorbereitet, welcher dann auch abgesegnet wurde, vorbehältlich der Budgetgenehmigung. Das Budget für 2017 wurde in der Folge von der Gemeinde­versammlung angenommen, und somit stand der Umsetzung nichts mehr im Wege.

Nach der Ausschreibung ­anfangs dieses Jahres wurden in der vergangenen Woche die baulichen Massnahmen und Beschil­derungen im Talacher vorgenommen. «Das Ganze hat uns rund 70 000 Franken gekostet», sagt Wiesli.

Der Talacher sei erst der Anfang­, führt Wiesli aus. Demnächst würden eine Begegnungszone in Wangen und weitere ­Tempo-30-Zonen rund um die Schulhäuser folgen. Tempo­mes­sungen mache man punktuell. Die Gemeinde will selber kein stationäres Radargerät anschaffen.

Im Süden des Zürcher Unterlandes hat die Gemeinde Bassersdorf schon am längsten Tempo-30-Zonen. Seit rund vier Jahren ist ein Grossteil der Gemeinde auf diese Weise verkehrsberuhigt. Thomas Rutz, Leiter Polizei: «Die Zonen sind gut akzeptiert. Es fragt sich, ob sie überhaupt nötig­ gewesen wären.» Im Moment habe man nur eine Strasse, die noch zu breit sei und deshalb zu höheren Tempi ver­leite. Dort müsse noch nachgebessert werden. Den Lärm redu­ziere Tempo 30 nicht. «Die meisten Leute fahren in diesen Zonen in zu niedrigen Gängen, und dann wird es nicht leiser, ­sondern lauter», sagt Rutz.

Zu kurze Strassen in Dietlikon

Was in Wangen-Brüttisellen vor­an­getrieben wurde und in Bas­sers­­dorf mittlerweile min­destens akzeptiert wird, ist in der angrenzenden Gemeinde Dietlikon kein Thema. Ewald Benz, zuständiger Gemeinderat von Dietlikon für Sicher­heit, sieht keinen Handlungsbedarf für Tempo-30-Zonen in Dietlikon. «Es braucht nicht nur die Signa­lisationen und bauliche Mass­nahmen zur Temporeduktion, sondern auch eine Über­wachung. Ein Radargerät kostet jedoch über 100 000 Franken. Da stellt sich schon die Kosten-Nutzen-Frage.»

Tempomessungen in Diet­likon hätten gezeigt, dass die Tempoüberschreitungen im Promillebereich liegen. Das gelte selbst für Hauptachsen wie zum Beispiel die Bahnhofstrasse. «Wir haben bis auf wenige Ausnahmen auch eher kurze Strassen, die eine grosse Beschleunigung eigentlich verunmöglichen. Aus­ser­dem haben wir schon viele bauliche Vorkehrungen, die den Verkehr verlangsamen.»

Man wolle für eine Verbesserung der Verkehrssicherheit vermehrt Kreuzungen durch Aufpflästerungen anheben, damit der Rechtsvortritt besser ins Bewusstsein der Autofahrer rücke. Das sei momentan in der Verkehrsinfrastruktur der ausgewiesene Schwerpunk und ein Legislaturziel, äussert sich Benz. (Zürcher Unterländer)