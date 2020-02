Dietliker Metallhändler bautHochregallager in Embrach

Franz Thür, der Geschäftsführer des Dietliker Unternehmens Häuselmann Metall GmbH, stand vor einigen Jahren vor einem Dilemma. Die Firma war seit 1947 von einem Schuppen in der Nähe der Gleise auf drei grosse Hallen angewachsen. Für einen der grössten Metallhändler der Schweiz war das schon länger nicht mehr ideal. Zu zerstückelt war der logistische Ablauf zwischen den drei Hallen, zu verteilt die Mitarbeiter dadurch. Ganz zu schweigen davon, dass die in die Jahre gekommenen Gebäude langsam aber sicher sanierungsbedürftig waren, zum Beispiel verbrauchen sie inzwischen rund 8000 Liter Öl pro Jahr für die Heizung. «Wir hätten also sanieren und renovieren müssen, was zu erheblichen Störungen im Betrieb geführt hätte. Vielleicht hätten wir auch noch etwas umbauen müssen», erklärt Thür. Das behagte ihm nicht. Denn die Firma verkauft jährlich rund 6500 Tonnen Material und schreibt je nach Kupferpreis in derselben Zeit einen Umsatz zwischen 50 bis 70 Millionen Franken. Zu gross das Risiko, dass man durch eine Sanierung über längere Zeit nicht mehr hätte wie gewünscht liefern können.

Spatenstich zelebriert

Also machte sich Thür ab 2017 auf die Suche nach einem neuen Standort, um quasi auf der grünen Wiese eine neue Halle bauen zu können, welche den Anforderung der Firma entsprach. «Wir suchten eine Fläche, die etwa 10000 Quadratmeter gross war und die im Umkreis von zirka 20 Kilometer von Dietlikon liegt», so Thür. Fündig wurde man schliesslich in Embrach an der Nordstrasse, direkt neben der Feuerwehr.

Gestern zelebrierte die Firma den Spatenstich für die neue Halle. Rund 16 Millionen Franken investiert sie in Embrach, 12 Millionen für das neue Gebäude, weitere 4 Millionen für die Maschinen. Gebaut wird dafür ein modernes Logistikzentrum inklusive Hochregallager. «Ohne Hochregallager kann man heute in unserem Business in der Schweiz nicht mehr operieren», erläutert Thür. Denn die Häuselmann wird in der neuen Halle in Embrach knapp 3000 Artikel vorrätig haben. Von dort aus wird sie auf 0,1 Millimeter genau zugeschnittene Metallstücke in die ganze Schweiz ausliefern.

Das neue Gebäude soll über eine Photovoltaikanlage verfügen und über Abwärme und einen Anschluss ans Fernwärmenetz beheizt werden. Geplant ist, dass die Firma die neue Halle im März 2021 übernehmen kann und dass danach bis im Juni desselben Jahres abgeschlossen ist. Die Nähe zu Dietlikon sei deshalb entscheidend gewesen, weil man auf den Arbeitsweg der bisherigen rund 50 Mitarbeitenden, von welchen die meisten in Dietlikon, Wallisellen und Dübendorf wohnen, habe Rücksicht nehmen wollen. Vermissen werde man gemäss Thür an Dietlikon die gute Anbindung an das Brüttiseller Kreuz. Nicht für die Entscheidung ins Gewicht gefallen sei der der Steuerfuss. «Für uns waren die operativen Aspekte entscheidend. Und wir suchten in der neuen Gemeinde einen Partner. Es ging nicht darum, steuermässig möglichst gut dazustehen», sagt Thür. Der Gemeinderat von Embrach habe sich sehr konstruktiv und lösungsorientiert gezeigt. Die Firma erhält das Land für 30 Jahre im Baurecht mit einer Option, danach um zweimal fünf Jahre zu verlängern. Für den Gemeinderat geht die Rechnung auf: Der Baurechtszins generiert Einnahmen und zudem konnte dafür gesorgt werden, dass sich ein grösseres Unternehmen in Embrach ansiedelt. «Zu einem starken Dorf gehören nicht nur Wohnungen, sondern auch das Gewerbe», betonte Gemeindepräsident Erhard Büchi.

Unklar ist nach wie vor, was mit den Gebäuden am bisherigen Standort in Dietlikon geschehen wird. «Wir müssen zuerst noch einmal Gespräche mit den SBB führen», erklärt der Geschäftsführer. Der Hintergrund: Mit dem Bau des Brüttenertunnels soll es dereinst in Dietlikon vier statt wie bisher drei Gleise geben. Wahrscheinlich ist, dass die SBB dafür sowie für den grossen Umbau des Bahnhofs einen Teil des Lands der Häuselmann benötigt.