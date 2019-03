Dietliker Pfarrerin muss in Zofingen noch einmal gewählt werden

Seit Herbst 2012 ist Christa Steinhauer als Pfarrerin in der Reformierten Kirchgemeinde Dietlikon tätig. Das wird nicht so bleiben: Im Sommer wird die 35-Jährige das Unterland verlassen und ihre neue 60-Prozent-Stelle als Pfarrerin in Zofingen antreten; für den Rest der Amtsperiode vom 1. August 2019 bis zum 31. Dezember 2022.

Die dortige Kirchgemeindeversammlung hatte Steinhauer bereits am 27. November gewählt, zusammen mit Rudolf Gebhard (80%), derzeit noch Pfarrer in Kölliken. Die beiden sollen das Pfarrerehepaar Burkhard Kremer und Ruth Kremer-Bieri ablösen, das in Pension geht. Wie aus dem Sitzungsprotokoll ersichtlich ist, wählten die 96 anwesenden Stimmberechtigten beide Nachfolger ohne Gegenstimme.

Wahl nicht genehmigt

Die Wahl hatte einen Haken: Sie wurde von der kantonalen Kirche nicht genehmigt. Die Krux: das Datum. Frank Worbs, Leiter Kommunikation der Reformierten Landeskirche, verweist dazu auf die Artikel 46 und 56 der geltenden Kirchenordnung. Demnach kann eine Neuwahl eines Pfarrers, die ausserhalb von Gesamterneuerungswahlen stattfindet, nur für den Rest der jeweils laufenden Amtsperiode gelten. Weil die neue Amtsperiode am 1. Januar 2019 begonnen hat, hätte die Wahl vom 27. November also nur noch bis am 31. Dezember Gültigkeit gehabt. «Der Kirchenrat sagt nicht, dass die Wahlen wiederholt werden müssen, sondern nur, dass die am 27. November durchgeführten Wahlen nicht genehmigt werden können und die Gewählten folglich als nicht gewählt gelten», betont Worbs.

Weil aber Gebhard und Steinhauer gerne im Sommer ihre Arbeit im Pfarramt aufnehmen würden, wird am 28. April, nach dem Gottesdienst, eine ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung abgehalten – samt Wahltraktandum. Für Christa Steinhauer ist das kein Grund zur Aufregung: «Am Ende ist das eine Formsache», meint sie. Noch nicht einmal eine Verzögerung ergebe sich daraus. «Mein Amtsantritt ist im August, daran ändert sich auch nichts, wenn wir die Wahl wiederholen.» Man habe sich damals auf den November festgelegt, weil die nächste ordentliche Kirchgemeindeversammlung erst im Juni 2019 ansteht – das wäre definitiv zu knapp gewesen.

Steinhauer darf auch bestimmt davon ausgehen, dass die neuerliche Abstimmung nichts am Wahlergebnis ändern wird; denn es bleibt eine Pfarrwahl ohne Gegenkandidatur. Formsache eben. Für die Dietliker Pfarrerin liegt das weitgehend in der Natur der Sache. «Wenn die Pfarrwahlkommission Kandidaten vorschlägt, dann tut sie das als Gremium, das die Interessen der Kirchgemeinde vertritt.» Theoretisch könnten der Kirchenpflege von Zofingen noch bis zum 24. März neue Kandidaten bekannt gegeben werden.

