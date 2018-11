Digitale Gefahren lauern überall –auch beim Aufladen des Handys am Computer

Der Präsident der Offiziersgesellschaft Zürcher Unterland, Edgar Urech aus Nürensdorf, lud Stefan Lehmann ins Restaurant Kaserne ein, um einen kleinen Kreis OG-Mitglieder über das Thema Cyber-Defence zu informieren. Lehmann beschäftigt sich seit zwei Jahren mit der Ausbildung von Armeeangehörigen im Bereich Abwehr von schädlichen Mitteilungen, Viren und Trojanern und dem Verfälschen oder Löschen von Programmen.

Lehmann, mit dem Grad eines Oberstleutnants, wuchs im Tessin auf, schloss ein Studium in Archäologie ab und begann seine militärische Karriere als Funker. Wer seinen Computer an das Internet anschliesst, sagte er, muss sich bewusst sein, dass er beobachtet wird. Die Anbieter von Internet-Dienstleistungen, wie Google und Facebook, würden massenhaft Daten sammeln von den Benutzern, um sie an Werbeunternehmen zu verkaufen.

«Einen Onkel in Afrika, der eine Million verschenken möchte, gibt es nicht.»



Stefan Lehmann, Verantwortlicher Cyber-Ausbildung bei der Schweizer Armee

Menschen würden psychometrisch vermessen, ihre Gewohnheiten erfasst und die Daten an interessierte Kreise weitergeleitet. Der Datenhandel ist laut Lehmann ein Milliardengeschäft. Dazu kommt die Cyber-Kriminalität, die einen höheren Umsatz generiert als der weltweite Drogenhandel. Bereits wie lange man auf dem Computermonitor ein Bild betrachte, könne Aufschluss über den Benutzer geben.

Spezialisten der Armee

Seit diesem Jahr bietet die Armee einen Lehrgang an, um Personen zu Spezialisten für die Abwehr von Cyber-Angriffen auszubilden. Die Armee muss jederzeit, im Alltag wie in der Krise, ihre Informations- und Kommunikationssysteme vor Cyber-Angriffen schützen. Nach Abschluss des Lehrgangs können erfolgreiche Absolventen die Berufsprüfung zum Cyber Security Spezialist mit eidgenössischem Fachausweis ablegen.

Die Verbreitung von Falschmeldungen oder Lockangeboten im Netz sind an der Tagesordnung. Lehmann warnte: «Einen Onkel in Afrika, der eine Million verschenken möchte, gibt es nicht.» Und das Aufladen eines Handys mit einem USB-Kabel am Computer könne durchaus dazu führen, dass private Daten ins Netz und damit in fremde Hände gelangen. Lehmann machte auch darauf aufmerksam, keine frei zugänglichen Wlan oder Wifi Angebote in Hotels, Flughäfen oder Warenhäusern zu benutzen. Wer in sozialen Netzwerken heikle persönliche Daten eingibt, muss damit rechnen, dass diese Angaben missbraucht werden.

«Wer seine Bankdaten Unbekannten mitteilt, muss sich nicht wundern, wenn sein Konto geplündert wird.»Stefan Lehmann

In einem Thriller von Marc Elsberg mit dem Titel «Blackout» wird beschrieben, wie es Hackern gelingt, in die Steuerungen der Elektrizitätswerke einzudringen und das ganze Stromnetz in Europa lahmzulegen – eine Horrorvision. Nach ein paar Tagen stünden nicht nur die gesamte Wirtschaft und sämtlicher Verkehr still, aus den Hähnen flösse kein Wasser mehr und Lebensmittelgeschäfte würden geplündert.

Cyber-Defence wird mit zunehmender Abhängigkeit von modernen Kommunikationsmitteln immer wichtiger. So wies Lehmann darauf hin: «Cyber Defence betrifft alle», und er riet zu sehr sorgfältigem Umgang mit Daten und zu Misstrauen gegenüber Meldungen aus dem Internet auf. «Wer seine Bankdaten Unbekannten mitteilt, muss sich nicht wundern, wenn sein Konto geplündert wird.» (Zürcher Unterländer)