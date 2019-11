Diskussion zur Einheitsgemeinde ist lanciert

Die Kreisgemeindeversammlung der Sekundarschule war gelaufen. Dann kam Irene Jaggi, Präsidentin der Sekundarschulpflege Bülach, auf das Thema zu sprechen, das ihre Behörde derzeit wohl am meisten beschäftigt: die Initiative «Bildung aus einer Hand». Diese wurde vor zehn Tagen von den Bülacher Grünliberalen eingereicht. Sie fordern eine Einheitsgemeinde und damit die Auflösung der Sekundarschule.

«Wir sehen diese Forderung nicht als beste Lösung», stellte Jaggi klar. So stimme beispielsweise das Versprechen «Bildung aus einer Hand» für die Kreisgemeinden, also für Bachenbülach, Hochfelden, Höri und Winkel nicht. «Sie haben viel zu wenig Schülerinnen und Schüler, um eine eigene Sekundarschule zu führen und ihr Souverän würde die Mitsprache verlieren.»

110 Unterrichtsbesuche pro Jahr

Die Sekundarschule Bülach sei erfolgreich unterwegs, weil ihre Behörde sich voll auf die Sekundarschule fokussieren könne, sagte Jaggi. «Unsere Schulpflege leistet jährlich 110 Unterrichtsbesuche. Eine einzige Behörde mit neun Mitgliedern könnte diese zusätzliche Aufgabe wohl kaum stemmen.»

Patrick Honegger-Müntener (GLP), Präsident des Initiativkomitees «Bildung aus einer Hand», verwies dagegen auf Erfahrungen aus Wetzikon. Dort habe die Auflösung der Sekundarschulgemeinde nichts an der Qualität der Schule geändert.

Unterstützung für die Schulpflege gab es von einem Versammlungsteilnehmer. Man müsse sich einmal vorstellen, wenn die ganze von einem einzigen Stadtratsmitglied geleitet würde: «Dieses hätte ein Monsterdepartement, mit bis zu 3000 Schulkinder zu betreuen.» Er wage zu bezweifeln, dass dann die Qualität dieselbe bleibe.

Info-Anlässe geplant

Man wolle sich der Initiative stellen, betonte Jaggi. Letztlich entscheide das Stimmvolk. Die Sekundarschulpflege werde mit kontradiktorischen Veranstaltungen dafür besorgt sein, dass die Stimmberechtigten sich eine Meinung bilden könne.

Alle Geschäfte genehmigt

Im vergangenen Jahr wurde der Westtrakt im Schulhaus Hinterbirch umgebaut und saniert. Die Abrechnung schliesst mit Mehrkosten von 190'000 Franken. Wie Schulpfleger Ignaz Ludwig, Verantwortlicher Infrastruktur, ausführte, liegt das an verschiedenen, teils unvorhersehrbaren Mehrarbeiten. Die Anwesenden genehmigten die Kreditabrechnung mit Gesamtkosten von 1,63 Millionen Franken mit nur einer Gegenstimme.

Einstimmig hiessen sie dann das Budget und den unveränderten Steuerfuss von 18 Prozent gut. Das Budget sieht bei einem Aufwand von rund 30 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von 83'000 Franken vor. Im kommenden Jahr plant die Sekundarschule Nettoinvestitionen von rund 1,7 Millionen Franken. «Die Finanzen der Sekundarschule sind gesund», sagte der Finanzverantwortliche Christian Vogel. «Die grösseren Investitionen, die mit den steigenden Schülerzahlen in ein paar Jahren auf uns zukommen, werden wir voraussichtlich ohne Erhöhung des Steuerfusses tragen können.»

In den beiden Schulhäusern Mettmenriet und Hinterbirch werden zurzeit rund 800 Jugendliche unterrichtet. Bis in sieben Jahren dürften es 200 bis 250 mehr sein. Wo diese Klassen Platz finden sollen, wird eine Machbarkeitsstudie zeigen. Diese prüfe sowohl eine Erweiterung der bisherigen Schulanlagen als auch die Variante eines dritten Standorts, so Jaggi.