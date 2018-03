Doch keine Auswahl bei der Gemeinderatswahl

Kaum vorstellbar, dass ein Kandidat für ein Amt sich hinstellt und seinen Wählern zuruft, sie sollen ihn doch bitte nicht wählen. An der traditionellen Steinmaurer Wählerversammlung der SVP und FDP wars am Dienstagabend aber so: Claudius Maria Dichtl, Kandidat für den Gemeinderat, bat die gut 70 Anwesenden in der Turnhalle, ihn auf der offiziellen Liste zu streichen und seinen Namen nicht auf den Wahlzettel zu schreiben. «Manchmal nehmen die Dinge im Leben eine unvorhergesehene Wendung», sagte Dichtl.

Seit er Ende des vergangenen Jahres seine Kandidatur für einen Sitz im Gemeinderat eingereicht habe, sei einiges passiert. So habe er auch eine neue berufliche Tätigkeit angenommen, die des öftern mit einem Auslandaufenthalt verbunden sei. Er werde deshalb nicht die Zeit aufbringen können, die für eine ordentliche Amtsausübung nötig sei. Deshalb müsse er seine Bewerbung leider zurückziehen. «In vier Jahren siehts dann vielleicht wieder anders aus…», sagte der parteilose Ex-Kandidat.

Beiblatt hilft nur bedingt

Claudius Maria Dichtls Name ist nicht der erste, der auf dem offiziellen Beiblatt zu den Wahlunterlagen zu streichen ist. Bereits vor einigen Wochen hatte Calista Fischer (FDP, neu) bekannt gegeben, dass sie ihre Gemeinderatskandidatur aus beruflichen Gründen zurückziehen müsse. In der Folge liess Oskar Rüegg verlauten, er werde nun doch für den Gemeinderat kandidieren, um den Steinmaurerinnen und Steinmaurern eine kleine Auswahl zu ermöglichen. Sein Name wird jedoch auf dem offiziellen Beiblatt fehlen, da seine Bewerbung erst nach Ablauf der Meldefrist eingegangen ist.

Die angestrebte Auswahl hat sich nun aber mit Dichtls Verzicht zerschlagen. Der Klarheit halber hier also die Liste jener fünf Leute, die sich für einen Sitz im fünfköpfigen Gemeinderat zur Verfügung stellen: Andreas Schellenberg (SVP, bisher, auch als Gemeindepräsident), Beatrice Erni (FDP, bisher), Christian Müller (FDP, bisher), Roger Bosshard (parteilos, neu) und Oskar Rüegg (parteilos, neu).

Andere Behörden umkämpft

Bei der Besetzung der Rechnungsprüfungskommission (RPK) wird es zu einer Kampfwahl um die fünf Sitze und zu einer Kampfwahl ums Präsidium kommen. Armin Lehmann (SVP, neu) und Valentino Vinzens (parteilos, neu) buhlen um den Präsidentenstuhl der RPK. Als Mitglieder stellen sich zur Verfügung: René Schellenberg (parteilos, bisher), Andreas Gentsch (parteilos, neu), Thomas Hilti (parteilos, neu) und Roger Leeger (FDP, neu).

In ruhigen Bahnen dürfte die Wahl der fünfköpfigen Primarschulpflege verlaufen. Als Präsidentin stellt sich Franziska Rickli (parteilos) erneut zur Verfügung. Und als Mitglieder kandidieren: Jürgen Franck (parteilos, bisher), Annika Hirsbrunner Schäfli (parteilos, bisher), Eliane Sala (parteilos, bisher) und Thomas Gross (FDP, neu).

Eine spannende Ausmarchung an der Urne zeichnet sich bei der Besetzung der fünf Sitze der Sekundarschulpflege Dielsdorf-Regensberg-Steinmaur ab. Für das Präsidium bewerben sich die bisherige Schulpflegerin Andrea Kuhn (Dielsdorf, neu) und Claus Heiser (Dielsdorf, neu). Als Mitglieder stehen Andreas Huber (Dielsdorf, bisher), Sabine Grossrieder (Regensberg, neu), Ernst Egli (Dielsdorf, neu), Marcel Merlo (Steinmaur, neu) und Marco Stühlinger (Dielsdorf, neu) zur Wahl.

Kaum Fragen der Wähler

Aus dem 70-köpfigen Plenum der Wählerversammlung, die von Stefan Bachmann, dem Präsidenten der örtlichen FDP geleitet wurde, kamen kaum Fragen an die Kandidaten. Lediglich der Steinmaurer EDU-Kantonsrat Hans Egli wollte von einem Kandidaten wissen, wo er politisch stehe, und von einem anderen, welches Ressort er denn anstrebe. Nach 40 Minuten gings zum Apéro, der jeweils von den Kandidatinnen und Kandidaten finanziert wird. (Zürcher Unterländer)