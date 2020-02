Doch keine Sprengungen im Gubrist

Die Arbeiten an der dritten Röhre durch den Gubrist laufen auf Hochtouren. Seit November 2017 graben die Maschinen vom Tunnelportal in Regensdorf her Richtung Weiningen. Es entsteht eine Röhre mit einzigartigen Ausmassen: um Platz für drei Fahrspuren zu schaffen, erhält sie einen Durchmesser von knapp 16 Metern – und wird somit der breiteste Tunnel in der Schweiz. Von den 3250 Meter Länge sind bereits 2100 Meter geschafft.

Die Tunnelbauer arbeiten in einem maschinell unterstützten Vortrieb im Fels, wie Jérôme Jacky, Kommunkationsbeauftragter beim Bundesamt für Strassenbau Astra, auf Anfrage mitteilt. Das heisst: Das Gestein wird mit einer sogenannten Teilschnittmaschine herausschrämt. Es wird also weder gebohrt noch gesprengt, sondern das Gestein wird durch eine mit Stahldornen bewehrte Walze quasi abgeraspelt.

«Abgesehen von Testsprengungen wurde im Tunnel noch nicht gesprengt.»Jérôme Jacky,

Astra-Kommunikationsbeauftragter

Das war nicht so vorgesehen. Zu Beginn der Bauarbeiten sprach man von Sprenungen. Da mit den beiden bestehenden Tunnelröhren die Beschaffenheit des Berges bereits bestens bekannt ist, erstaunt das abgeänderte Vorgehen. Jacky bestätigt, dass ein maschinell unterstützter Vortrieb im Fels mit einer Teilschnittmaschine eigentlich nur im ersten Abschnitt des Tunnels vorgesehen war. Danach wollte man das Gestein sprengen.

Laut Jacky wurde im Tunnel, abgesehen von Testsprengungen, tatsächlich noch nicht gesprengt. Mit dem Projekt bewilligt und mit dem Unternehmer vereinbart sei ein Sprengvortrieb, wobei man von insgesamt zirka 6000 Sprengungen ausging. Der Unternehmer habe sich aber während seiner Arbeitsvorbereitung bei der Vortriebsmethode umentschieden, da diese Methode besser in seinen ebenfalls geänderten Bauablauf passe, so Jacky.

Bauarbeiten im Zeitplan

Was bedeutet es punkto Zeitplan und Kosten, wenn dem Fels statt mit Sprengungen mit einer Raspel zu Leibe gerückt wird? Wie Jacky erklärt, stimmt das Astra dem geänderten Bauablauf und der Vortriebsmethode zu, so lange daraus weder kosten- noch terminmässige Nachteile entstehen. Das Projekt liege aktuell innerhalb des Terminprogramms und innerhalb der vom Parlament bewilligten und vertraglich vereinbarten Kosten. Für eine Schlussprognose sei es aber zum heutigen Stand noch zu früh.

Ab dem Jahr 2022 soll der Verkehr auf den drei Spuren durch die neue Tunnelröhre rollen. Noch werden aber nicht allen sieben Spuren befahrbar sein. Denn das Astra will die beiden bestehenden Röhren erst sanieren, bevor es dann 2025 heisst: ade Nadelöhr Gubrist.