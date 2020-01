Doch noch 230 neue Wohnungen auf dem Eglisauer Thurella-Areal?

Das Verdikt der Stimmberechtigten war deutlich: An der Gemeindeversammlung im Oktober lehnten sie die Umzonung des Thurella-Areals mit 255 Nein- zu 130 Ja-Stimmen ab. Der Gestaltungsplan ging mit 256 Nein- zu 122 Ja-Stimmen ebenso bachab. Insbesondere die Befürchtung, dass Eglisau bereits in den vergangenen Jahren stark gewachsen sei und durch die neuen Wohnungen nun noch mehr Neuzuzüger dazukommen würden, wurde an jenem Abend mehrfach geäussert. Speziell kritisiert wurde, dass die Gemeinde schon heute ein Verkehrsproblem habe und sich dieses mit der neuen Überbauung noch verschärfen könnte. Noch an der gleichen Versammlung stimmten die Anwesenden jedoch einem Antrag zu, der eine Urnenabstimmung für die beiden Geschäfte forderte. Diese ist nun auf den 9. Februar terminiert.

Christoph Hagedorn vom Komitee Lebenswertes Eglisau spricht sich klar für die Umzonung und den Gestaltungsplan aus. Trotz dem deutlichen Resultat bei der Gemeindeversammlung stehen die Chancen seiner Meinung nach gut, dass die beiden Geschäfte an der Urne angenommen werden: «Im Schnitt gehen in Eglisau gut 1000 Stimmberechtigte an die Urne, davon waren 390 an der Gemeindeversammlung, somit bleiben etwa 700, die sich zusätzlich äussern werden.» Hagedorn und die anderen Mitglieder des Bürgerforums denken, dass die Mehrheit der Eglisauerinnen und Eglisauer für das Projekt sind, es jedoch versäumten an die Gemeindevesammlung zu gehen, weil sie an ein Ja glaubten.

Geteilte Meinungen

Obwohl es unzählige Argumente für oder gegen die beiden Vorlagen gebe, stimmt Walter Bloesch, Präsident der lokalen FDP, am 9. Februar zweimal Ja. Er sagt: «Für mich ist der Private Gestaltungsplan schlicht die bessere Lösung für die zukünftige Entwicklung des Gebiets Mineralquelle: Weg vom Industriegebiet und hin zu einer Wohn- und Gewerbezone.» Andererseits unterstütze er das Projekt für eine ausgewogene Wohnzone mit nur 50-prozentiger Ausnutzungsziffer und einem Mix aus Wohneigentum und Mietwohnungen.

Die SVP lässt in einem Statement verlauten, dass die Versammlung auf eine Empfehlung der Partei verzichtet. «Die Mitglieder der SVP Eglisau haben sich sowohl positiv als auch negativ zur Umzonung und zum geplanten Projekt geäussert.»

Die Ortspartei Fokus Eglisau setzt sich seit einem Jahr aktiv für das Projekt ein, «weil wir die riesigen Chancen für die Quartier-und Städtlientwicklung von Eglisau frühzeitig erkannt haben», sagt Präsident Jürg Hugelshofer. Eglisau könne mit diesem Projekt erstmals qualitativ und nicht nur quantitativ kontrolliert wachsen.

Das sind die Pläne für das Thurella-Areal

Bevor das ehemalige Thurella-Areal umgenutzt werden kann, müssen die Eglisauerinnen und Eglisauer am 9. Februar an der Urne einer Änderung an der Nutzungsplanung zustimmen. Das 60000 Quadratmeter grosse Areal westlich des Bahnhofs befindet sich derzeit in der Industriezone.In dieser ist keine Wohnnutzung erlaubt. Deshalb wird dem Stimmvolk beantragt, das Thurella-Areal in eine Wohn- und Gewerbezone umzuwandeln. Der bisherige Gestaltungsplan soll zudem aufgehoben und durch den neuen Gestaltungsplan «Mineralquelle» abgelöst werden. Das Areal diente bis Ende 2010 der Thurella AG zur Abfüllung verschiedener Getränke. Nachdem die Zürcher Kantonalbank das Gebiet 2012 an die Bauunternehmung Lehmann + Bretscher (L+B AG) verkauft hatte, wurden in den vergangenen Jahren Projekte geschmiedet, wie es mit dem Areal weitergehen soll. Das Richtprojekt sieht über einen Zeitraum von zehn Jahren den Bau von insgesamt 230 Wohnungen vor. Diese soll man sowohl mieten als auch kaufen können. Das Verhältnis zwischen Wohnungen und Gewerbe auf dem Areal soll gemessen an der Baumasse etwa 50 zu 50sein. Die Erdgeschosse eines Teils der Wohngebäude sollen so belegt werden, dass sie das öffentliche Leben animieren, etwa mit Ateliers oder einem Laden. Auch ein Quartiersaal, zwei öffentliche Plätze und ein Kinderhort sind vorgesehen.(nav)