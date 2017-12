Doppeltes Ja für zwei neue Projekte

In der Regel findet gerade einmal eine Handvoll Stimmberechtigter aus Oberglatt den Weg nach Rümlang an die Gemeindeversammlungen der Sekundarschule Rümlang-Oberglatt. Am vergangenen Donnerstag jedoch war Oberglatt vermutlich sogar in der Überzahl im voll besetzten Gemeindesaal, und es dauerte eine Weile, bis die Versammlung beginnen konnte, da noch zusätzliche Stühle herbeigeschafft werden mussten für die 268 Stimmberechtigten (3,3 Prozent).

Tonja Züllig, Präsidentin der Sekundarschulpflege, stellte das Projekt noch einmal vor und betonte erneut die Dringlichkeit, für die bis 2028 um 70 Prozent ansteigende Schülerzahl genügend Schulraum zu schaffen: «Auf die Länge kommen wir nirgends hin mit Provisorien, wir brauchen etwas Definitives.»

Als Lösung schlägt die Schulpflege einen Schulhausneubau in Oberglatt vor. Mit einem Wettbewerb möchte sie nun «ein optimales Projekt» auswählen. Die Stimmberechtigten folgten dem Antrag und stimmten dem Kredit von 280 000 Franken für die Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs mit grosser Mehrheit zu. Die Verkündung des Abstimmungsergebnisses quittierten die Anwesenden mit lautem Applaus.

Gemäss Fahrplan, den die Schulpflege vorlegte, sollte man sich bis im Sommer für ein konkretes Projekt entschieden haben. An der Gemeindeversammlung vom November 2018 dürfte die Abstimmung über den Projektierungskredit folgen und die Urnenabstimmung über den Baukredit stünde voraussichtlich Ende 2019 an. Mit der Inbetriebnahme des Schulhauses rechnet die Schulpflege auf das Schuljahr 2022/23.

Investieren in einen guten Steuerzahler

Nach der Abstimmung zum Thema Sekschulhaus rückten die verbleibenden 107 Rümlangerinnen und Rümlanger (2,4 Prozent) enger zusammen im grossen Gemeindesaal und die Versammlung verlief in etwas ruhigeren Bahnen.

Mit einem deutlichen Ja haben die Stimmberechtigten einen Kredit von 400 000 Franken für die Projektierung einer Personenunterführung im Gebiet Eich angenommen. Nötig wird diese Unterführung durch eine Eventhalle, die im Quartier Eich geplant ist. Sie soll Raum bieten für Sport- und Musikveranstaltungen, die zwischen 3000 und 8500 Besucher anziehen dürften. Diese würden fast ausschliesslich mit dem öffentlichen Verkehr anreisen, und um die Besucherströme bewältigen zu können, sei eine direkte Verbindung von der Haltestelle Bäuler zum Gebiet Eich nötig, wie Tiefbauvorsteherin Michaela Oberli in ihrer Präsentation ausführte.

Auch nannte Oberli an diesem Abend erstmals öffentlich den Namen der Firma Cinerent, welche die rund 36 Millionen Franken teure Eventhalle bauen und betreiben würde. Es handelt sich dabei um jenes Unternehmen, welches das Zürcher Kino am See betreibt und seine Kinoleinwände mittlerweile weltweit vermietet; ausserdem ist Cinerent Veranstalterin des Actionsport-Festivals «freestyle.ch».

Die Absichten und den finanziellen Hintergrund von Cinerent habe der Gemeinderat sorgsam prüfen lassen und sei zum Schluss gekommen, dass sich die Investition in diesen grossen Steuerzahler lohne für die Gemeinde. «Das ist ein Geschäft, bei dem wir die finanzielle Zukunft von Rümlang im Auge haben», sagte Oberli. So rechne die Gemeinde ab 2020 mit Quellensteuern aus Künstlergagen von jährlich zwischen 0,5 und 1,2 Millionen Franken – zusätzlich zu den ordentlichen Unternehmenssteuereinnahmen durch die Eventhalle.

Mit den nun gesprochenen0,4 Millionen Franken übernimmt die Gemeinde lediglich einen Anteil der gesamten Projektierungskosten von 870 000 Franken – der Rest wird von Cinrerent getragen. Ebenso würde sich die Gemeinde mit maximal4 Millionen am Bau der Unterführung beteiligen, Cinerent müsste die übrigen Kosten des gegen 10 Millionen teuren Bauvorhabens übernehmen. «So erhalten wir eine Unterführung zu einem Preis, den die Gemeinde alleine nicht bewältigen könnte», bilanzierte Oberli, und ergänzte: «Davon profitieren auch die anderen Unternehmen in Quartier.»

Defizitäre Budgets angenommen

Nebst diesen beiden Geschäften standen auch die Voranschläge für 2018 auf der Traktandenliste. Und obwohl alle Budgets ein Defizit vorhersehen, haben sie die Stimmberechtigten sowohl der Primarschule und der Sek Rümlang-Oberglatt als auch der Politischen Gemeinde ohne Diskussion angenommen. Die Primarschule sieht ein Minus von 1,4 Millionen voraus, die Sek rechnet mit einem Defizit von 0,6 Millionen und der Politischen Gemeinde fehlen Ende Jahr 1,9 Millionen in der Kasse. Die Steuerfüsse sind unverändert. (Zürcher Unterländer)